CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kaldığını savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 11,84 olarak açıklanması ile 2020 için memur ve emeklilere uygulanacak zam oranında enflasyon farkının yüzde 1,5 olarak hesaplandığını belirtti.

Toplu sözleşmeyle elde edilen yüzde 4 zam oranının üzerine enflasyon farkı eklendiğinde yeni yılda maaşlara yüzde 5,5 oranında zam yapıldığını, işçi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ise 2020 yılı için gelen zam oranının yüzde 6,5 olduğunu anımsatan Ağbaba, "Kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kalıyor." ifadesini kullandı.

Son bir buçuk yıldır yüksek zam oranları ve yüksek enflasyonun tüm ürün fiyatlarında fahiş artışlar meydana getirdiğini, faturaların da bu yüksek zamlardan nasibini aldığını ileri süren Ağbaba, elektrik ve doğal gaz faturalarına, kira oranlarına zam geldiğini kaydetti.