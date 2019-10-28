CHP'li Ağbaba'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da cumhuriyeti, onun kazanımlarını ve değerlerini koruyacağız, savunacağız, yaşatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hem Türkiye hem de sınırlardaki gelişmelere bakıldığında aydınlanma meşalesini yakıp millete emanet eden cumhuriyet kadrolarını ve laik, demokratik cumhuriyet değerini çok daha iyi anladıklarını belirtti.

"Kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle bayram kutlamasını yasaklayan valilerin gölgesinde Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yılını kutlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Ağbaba, laik cumhuriyetin dil, din, ırk, mezhep, inanç farkı gözetmeden insanlara kucak açılması anlamına geldiğine işaret etti.

Cumhuriyetin tutuculuğa, gericiliğe, ümmetçiliğe karşı çağdaşlığın, özgürlüğün, demokrasinin ve aydınlığın ismi olduğunun altını çizen Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti içine sindiremeyen AKP iktidarı ısrarla cumhuriyet kutlamalarını bazen engellemeye, bazen itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Valiliklerden TC ibarelerini silmek, Atatürk anıtlarına saldıran meczupları koruyup kollamak, Atatürk'e ve cumhuriyet kazanımlarına ağza alınmayacak laflar söyleyen yazarları akıl hocası yapmak AKP'nin cumhuriyete bakışını özetlemektedir.