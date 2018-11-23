CHP'li Ağbaba'dan Öğretmenler Günü mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Öğretmenliği, toplumda saygın bir meslek olmaktan çıkaran uygulamalara, en kutsal mesleklerden biri olan öğretmenliği toplumun gözünde küçük düşürecek politikalara sonuna kadar karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma yöntemlerinin her alana yayıldığını savunan Ağbaba, hükümetin 2 yıldır kadro açmayarak öğretmenleri sözleşmeliliğe veya ücretli öğretmenliğe mecbur bıraktığını ileri sürdü.

Öğretmenlerin mutlu ve huzurlu bir şekilde görev yapmaları gerekirken, adına "sözleşmeli", "vekil" gibi isimler verip, asıl işi yapan öğretmenleri farklı statüler ile haklarından yoksun bir şekilde çalıştırmanın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ağbaba, iktidarın eğitimi, sistemli bir şekilde gerileten, başarısızlığa sürükleyen, bilimsellikten uzaklaştıran hükümet olarak tarihe geçeceğini iddia etti.

Eğitim ve öğretimin temelinin öğretmen olduğunu belirten Veli Ağbaba şunları kaydetti: