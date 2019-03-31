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CHP'li Ağbaba'nın oy kullandığı sandıktan AK Parti çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 20:04 | Son Güncelleme

Malatya'da, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın oy kullandığı sandıkta, en çok oyu Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen AK Parti'nin adayı Selahattin Gürkan aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Malatya'da oy kullandığı sandıkta, en çok oyu Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen AK Parti'nin adayı Selahattin Gürkan aldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Veli Ağbaba'nın oy kullandığı Abdulkadir Eriş İlkokulundaki 1302 numaralı sandıkta oyların sayımlar tamamlandı. 345 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta, 252 kişi tercihini yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oylardan 129'unu Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen AK Parti'nin adayı Selahattin Gürkan alırken, Millet İttifakı kapsamında desteklenen CHP'nin adayı Soner Gökçe 86 oyda kaldı.

Sandıktan, Saadet Partisi'nin adayı Osman Cemali Marasalı'a 15, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Mesut Günışık'a 4 ve Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Ferhat Tunçdemir'e 1 oy çıktı.

Aynı sandıkta, merkez Yeşilyurt İlçe Belediyesi seçiminde AK Parti'nin adayı Mehmet Çınar 119, CHP'nin adayı Erkan Özgür 79, Saadet Partisi'nin adayı Emine Akkurt 22, İYİ Parti'nin adayı Cem Parlak 16, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Abdullah Solgun 3 ve Büyük Birlik Partisi'nin adayı Ercan Altunkaya ile Demokrat Parti adayı Hasan Meşe 1'er oy aldı.

Büyükşehir belediyesi için kullanılan oyların 17'si, Yeşilyurt Belediyesi için kullanılan oyların ise 11'i geçersiz sayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Malatya Veli Ağbaba yerel seçim

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