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CHP'li Akın: Balıkesir'i en iyi Büyükşehir yapmak için çalışacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 21:51 | Son Güncelleme

CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir’e en iyi şekilde hizmet etmek istediğini belirterek, "Balıkesir benim ailem.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir’e en iyi şekilde hizmet etmek istediğini belirterek, "Balıkesir benim ailem. Balıkesir’i en iyi Büyükşehir yapmak için çalışacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’de basın toplantısı düzenledi. Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda seçim otobüsü üzerinde partililere ve vatandaşlara seslenen Ahmet Akın’a CHP Balıkesir milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, İl Başkanı Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları ile adayları ve partililer eşlik etti. Eşi Abril Akın ve oğlu Erdal Akın ile birlikte vatandaşları selamlayan Ahmet Akın, vatandaşlara hitap etti.

‘BALIKESİR İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM’

Milletvekili olduğu süre içerisinde kimseyi görüşleri ve düşünceleri nedeniyle ayırmadığını ifade eden CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, 1 milyon 200 bin nüfuslu tüm Balıkesir’in hizmetçisi olduğunu belirtti. Hizmet etmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olduğunu kaydeden Akın, “Burada sizlerin huzurunda herkese bir söz vereceğim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak söz veriyorum. Değerli hemşerilerim çok çalışacağım, çok çalışacağım, çok daha fazla çalışacağım. Balıkesir’i Türkiye’nin kıskanılan bir numaralı ama plakası on numaralı olması için gecemi gündüzüme katacağım. Değerli hemşerilerim, benim güzel ailem. Benim memleketime borcum var. Balıkesir’ime borcum var. Bu millete, bu memlekete vefa, hizmet borcum var. İşte bu borcu ödemek için sizden yetki istiyorum. Siyasete Balıkesir benim aile diyerek başladım. Bunu yüreğimde hissediyorum" dedi.

‘KİMSEYİ AYIRMADAN HİZMET EDECEĞİM’

Kimseyi ayırmadan hizmet etmek istediğini ifade eden Akın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Balıkesir’in evladı olmak onurdur. Bu topraklar Kuva-yi Milliye’nin toprakları. Bu şehir Kuva-yi Milliye’nin başşehri. Bu toprakları vatan Kwaresi Bey’i, Çanakkale’yi geçilmez yapan Onbaşı Seyit’i, Alacamescid’de direniş meşalesini yakan 41 bayrak adamın ve vatan için bedenlerini siper eden Balıkesirlilerin torunuyum ben. Ömer Seyfettin’in, Salih Tozan’ın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın, Keçecizade Mehmet Bey’in, Hasan Basri Çantay’ın, Vehbi Bolak’ın doğum büyüdüğü Balıkesir’in evladıyım ben. Benim güzel ailem Balıkesir’i çok seviyorum. Buraya gelince içim titriyor. Zaten ancak bu işi içi titreyenler yapar."

Konuşma sonrası vatandaşlara karanfil atan Akın, il başkanlığına giderek partililerle bir araya geldi.

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