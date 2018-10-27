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CHP’li Alban: Nutuk, her 29 Ekim'de liselerde ücretsiz dağıtılsın

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 13:11 | Son Güncelleme

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olarak liselerde dağıtılması için kanun teklifi verdi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olarak liselerde dağıtılması için kanun teklifi verdi.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Nutuk'un Atatürk tarafından yazılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel tarih kaynağı olduğunu belirterek, bu kitabın her yıl 29 Ekim’de lise ve dengi okullarda ücretsiz dağıtılması için kanun teklifi verdi. Mürsel Alban, kanun teklifi gerekçesinde Nutuk'un önemine değinerek, "Vatan sevgisi ile cumhuriyeti kuran kadronun yaşadıklarının birinci ağızdan anlatımı olan bu eser, yalnız dünümüzü anlatmakla kalmayıp, yakın tarihimizden alınan ibret dolu deneyimlerle, ulusal varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır. Bitmiş, ömrünü tamamlamış bir teokratik imparatorluktan; yeni laik, demokratik cumhuriyete geçişin hangi evrelerden geçtiğini, hangi zorlukların aşıldığını anlamak için Nutuk'u okumalıyız. Nutuk'u okumak ve anlamak Türkiye'yi tanımak, Türkiye'yi anlamaktır" dedi.
Nutuk'un her Türk gencine okutulması gerektiğini vurgulayan Mürsel Alban, bu gerekçeyle her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda, lise ve dengi okulların birinci sınıflarında okumakta olan öğrencilere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca ücretsiz olarak dağıtılması için kanun teklifini Meclis Başkanlığına verdiklerini söyledi.

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