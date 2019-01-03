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CHP'li Alban'dan Kissebükü Koyu için soru önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2019 17:49 | Son Güncelleme

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bodrum'un dünyaca ünlü Kissebükü Koyu'nda kendisine otel yaptırmak amacıyla imar değişikliğine gittiğini öne sürdü.

CHP'li Alban'dan Kissebükü Koyu için soru önergesi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bodrum'un dünyaca ünlü Kissebükü Koyu'nda kendisine otel yaptırmak amacıyla imar değişikliğine gittiğini öne sürdü. Alban, Bakan Ersoy'un oteline 25 dönüm alan için ek inşaat izni verildiğini ileri sürerek, konuyu TBMM'ye taşıdı.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir tur şirketinin sahibiyken, otel yapmak amacıyla Kissebükü'nde 95 dönümlük araziyi satın aldığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanı olmasının ardından Kissebükü'ndeki otel yatırımından vazgeçmesini beklenirken, yatırımdan vazgeçmesi bir yana hazırlanan yeni imar planlarıyla tahsis edilen alana bitişik konumdaki 25 dönümü daha aldığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak, bakir koyların imara açılmaması için mücadele eden ilk kişinin bakanın kendisi olması gerekirken, talanı kendi şirketi yapıyor. Cennet gibi doğa bakanlık eliyle talan ediliyor" dedi.
CHP Milletvekili Alban, Bakan Ersoy'un cevaplaması talebiyle şu soruları yöneltti:
"Kültür ve Turizm Bakanı olarak göreve başlamadan önce, adı geçen bölge ile ilgili yatırımlarınız hakkında, 'Çok da içimize sinmiyor bu güzel doğa parçasına yatırım yapmak ama 5 milyon dolar para yatırdık, bakanlık geri verse vazgeçeriz' şeklinde bir söyleminiz olmuş mudur? Şu an konuyla ilgili olarak en yetkili kişi konumunda bulunduğunuza göre, yatırdığınız parayı geri alarak, bu koyun talan edilmesinden vazgeçmenizin önünde ne gibi engeller vardır? Neden yatırımdan vazgeçmek yerine, bitişik konumdaki 25 dönümü de yatırıma dahil ederek, talanı katlatarak büyütüyorsunuz? Yapılan imar değişikliği sonucu güzelim doğa parçasının talanı ile ilgili bakanlık koltuğunu kullanarak, şirketinizin yatırımlarını büyüttüğünüz konusunda öne sürülen iddialar hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şirketinizin bu yatırımlarla büyümesi, Türkiye turizminin büyümesi anlamına mı gelmektedir? Bu tür bakir koyların ve buna benzer yerlerin talanına devam mı edeceksiniz, yoksa bu yatırımdan vazgeçerek örnek bir davranış sergileyip, 'talana dur' mu diyeceksiniz?"

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CHP'li Alban'dan Kissebükü Koyu için soru önergesiCHP'li Alban'dan Kissebükü Koyu için soru önergesiCHP'li Alban'dan Kissebükü Koyu için soru önergesi

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