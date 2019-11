CHP'li Ali Öztunç'tan "Çay Kanunu" önerisi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Türkiye çay konusunda ciddi bir potansiyele sahip ama maalesef hala Türkiye'de bir Çay Kanunu yok. Bir an önce Çay Kanunu'nun çıkartılması gerekiyor." dedi.

Öztunç, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 24 ilde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında görevlendirildikleri Rize'de temaslarda bulunduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olmasına rağmen Rize'nin hak ettiği değeri görmediğini öne sürdü.

Rizelilerin, iktidar tarafından gerekli desteği, hizmeti alamadığını savunan Öztunç, Rize'nin çayın başkenti olduğunu ancak çayla ilgili çok ciddi sorunların bulunduğunu söyledi.

Rize'nin Türkiye ve dünyada çay üretim merkezi olduğunu hatırlatan Öztunç, şöyle devam etti:

"Türkiye çay konusunda ciddi bir potansiyele sahip ama maalesef hala Türkiye'de bir Çay Kanunu yok. Bir an önce Çay Kanunu'nun çıkartılması gerekiyor. TBMM, her konuda kanun yapıyor ama çayı unutuyor. CHP olarak AKP hükümetine çağrı yapıyoruz; Çay Kanunu bir an önce TBMM'ye getirilmelidir ve bu kanun bütün siyasi partilerin anlaşmasıyla çıkartılmalıdır. Çay, siyasi bir konu, malzeme değildir. Hep birlikte el ele verip çay üreticisinin ve tüketicisinin sorunlarını çözecek olan Çay Kanunu'nu çıkartmamız gerekmektedir.