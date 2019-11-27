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CHP'li Ali Öztunç'tan "Çay Kanunu" önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: - "Türkiye çay konusunda ciddi bir potansiyele sahip ama maalesef hala Türkiye'de bir Çay Kanunu yok. Bir an önce Çay Kanunu'nun çıkartılması gerekiyor"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Türkiye çay konusunda ciddi bir potansiyele sahip ama maalesef hala Türkiye'de bir Çay Kanunu yok. Bir an önce Çay Kanunu'nun çıkartılması gerekiyor." dedi.

Öztunç, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 24 ilde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında görevlendirildikleri Rize'de temaslarda bulunduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olmasına rağmen Rize'nin hak ettiği değeri görmediğini öne sürdü.

Rizelilerin, iktidar tarafından gerekli desteği, hizmeti alamadığını savunan Öztunç, Rize'nin çayın başkenti olduğunu ancak çayla ilgili çok ciddi sorunların bulunduğunu söyledi.

Rize'nin Türkiye ve dünyada çay üretim merkezi olduğunu hatırlatan Öztunç, şöyle devam etti:

"Türkiye çay konusunda ciddi bir potansiyele sahip ama maalesef hala Türkiye'de bir Çay Kanunu yok. Bir an önce Çay Kanunu'nun çıkartılması gerekiyor. TBMM, her konuda kanun yapıyor ama çayı unutuyor. CHP olarak AKP hükümetine çağrı yapıyoruz; Çay Kanunu bir an önce TBMM'ye getirilmelidir ve bu kanun bütün siyasi partilerin anlaşmasıyla çıkartılmalıdır. Çay, siyasi bir konu, malzeme değildir. Hep birlikte el ele verip çay üreticisinin ve tüketicisinin sorunlarını çözecek olan Çay Kanunu'nu çıkartmamız gerekmektedir.

Çayda taban fiyat maalesef yok. Çayda taban fiyat uygulamasına geçilmelidir. Çay üreticisinin en büyük isteklerinden birisi budur. Çaykur'a ait fabrikalar revize edilmelidir ve burada çalışan mevsimlik işçilerin çalışma günlerinin süresi 180 güne çıkartılmalıdır."

Öztunç, Ayder Yaylası'nın durumuna ilişkin çeşitli açıklamaların yapıldığını hatırlatarak, Ayder Yaylası'yla ilgili ne planlanıyorsa bir an önce açıklanmasını ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Öztunç, önümüzdeki günlerde yeniden Rize'ye giderek temaslarda bulunacaklarını kaydetti.

Basın mensuplarının, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, termik santrallerin filtrelerine yönelik açıklamalarını anımsatması üzerine Öztunç, "Hükümet ve Sayın Bakan ne yaptığını bilmiyor." ifadesini kullandı.

Termik santrallerin filtresiz çalıştırılması için bu yıl sonuna kadar süre verildiğini, santralleri çalıştıran firmaların buna ilişkin hiçbir çalışma yapmadığın ve AK Parti'nin bu santrallerin filtre olmadan çalıştırılmayacağı vaadinde bulunduğunu belirten Öztunç, "36 ay daha uzattılar. Şimdi de Sayın Bakan, 'eğer 6 ay içerisinde bunlar filtreleme yapmazsa biz yapacağız' diyor. Tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu vuracaklar. Böyle bir şey olamaz. O firmalara burası özelleştirilirken yapılan sözleşmede filtrenin takılması şartı var. Şimdi, 'sen filtreyi takamadın peki biz takalım' diyorlar. Kimin parasıyla? Kamunun, devletin parasıyla. Böyle bir şey kabul edilemez. O zaman herkes bu termik santralleri alır. Sayın Bakan meseleyi anlamamış, olayı çözememiş." dedi.

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"Çay Kanunu" Ali Öztunç Filtre termik santral

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