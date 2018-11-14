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CHP'li Altay: Bürokratları görevden almak garip durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:06 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Öğrenci Andı'na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulundukları gerekçesiyle Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatın görevden alınmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan şunu yapacak; Çıkacak milletin karşısına, ben bu Andımız'ın şurasından rahatsızım, neresinden rahatsızsa biz değerlendirme yaparız.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Öğrenci Andı'na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulundukları gerekçesiyle Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatın görevden alınmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan şunu yapacak; Çıkacak milletin karşısına, ben bu Andımız'ın şurasından rahatsızım, neresinden rahatsızsa biz değerlendirme yaparız. Bürokratları görevden almak garip durum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Engin Altay, 'Öğrenci Andı' tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. 'Öğrenci Andı'na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulundukları gerekçesiyle Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Altay, "Erdoğan şunu yapacak; Çıkacak milletin karşısına, ben bu Andımız'ın şurasından rahatsızım, neresinden rahatsızsa biz değerlendirme yaparız. Bürokratları görevden almak garip durum" dedi.

'DİYANET İŞLERİ MİLLETİN VİCDANINI KANATMIŞTIR'
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin ise şunları söyledi:
"Ben Diyanet İşleri Başkanı'na iyi gözle bakmıyorum. Bahçeli, Akşener, Kılıçdaroğlu bu ziyaretten duydukları rahatsızlığı kendilerine oy veren 22 milyon seçmen adına ortaya koydu. Diyanet İşleri milletin vicdanını kanatmıştır. Erdoğan bu düşüncelere itibar ediyor mu? Onu merak ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu tutumuna, ziyaretin tarihine, hem de ziyaret edilenin düşüncelerine Erdoğan ne kadar itibar ediyor? Bu düşüncelerin ne kadarına katılıyor? Çıkıp anlatması lazım."

'HÜKMÜ MÜZAKERELER SONUCUNDA ÇEKTİLER'
Engin Altay, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenleme için ise şunları söyledi:
"Ben 5 yıl güvenlik soruşturmasından dolayı öğretmen olamadım ama sonra Milli Eğitim Komisyonu üyesi oldum. Bunu yaşayanların seninle şununla irtibatın olabilir. 'Sen aç kal, çalışma' yaklaşımı bence insani değil. Savaşta bile askerler düşman askerini vuruyor sonra çorba içiriyor. İnsani yaklaşıma sahip değil. Zorunlu devlet hizmeti noktasında 'Hiçbir özel kurumda çalışamaz' hükmü getirdiler, hâlâ onun tartışması var. Geri adım attılar; olumlu, sevindirici. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışamaz hükmünü müzakereler sonucunda çektiler."

Görüntü Dökümü:

-Engin Altay açıklama

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

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