CHP'li Altay: Genel Başkan İzmir ile ilgili biraz daha değerlendirme ihtiyacı duydu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili, "Genel Başkan, bu konuyu biraz daha değerlendirme ihtiyacı duymuştur. İzmir'in menfaatinedir" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye sınırında kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili hükümete çağrıda bulunan Engin Altay, Türkiye'nin, ABD'nin İran'ı çevreleme politikasının koçbaşı olmaması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Altay, seçmen kayıtlarına ilişkin soruya, "Bütün vatandaşlar bir şey yapsın, gitsin oyunu kullansın. Gerisi bizim işimiz. Seçim sandık güvenliği konusunda alınması gereken her türlü tedbir CHP açısından alınmıştır. 972 ilçeyle ilgili genel merkezimizde muhteşem organizasyon an itibarıyla hazırdır" diye yanıt verdi.

Engin Altay, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: