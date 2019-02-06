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CHP'li Altay: İş Bankası'na çökmek anayasaya çökmek demektir

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır" sözleri ile ilgili olarak, "İş Bankası'na çökmek, Türk Ceza Hukuku'na, miras hukukuna, anayasaya çökmek demektir.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır" sözleri ile ilgili olarak, "İş Bankası'na çökmek, Türk Ceza Hukuku'na, miras hukukuna, anayasaya çökmek demektir. Ülkemizin kurtarıcısı, kurucusu Atatürk'ün vasiyetini ayaklar altında çiğnemek demektir" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında, "İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır" sözlerini hatırlatan Altay, "İş Bankası'na çökmek, Türk Ceza Hukuku'na, miras hukukuna, anayasaya çökmek, Atatürk'ün vasiyetini ayaklar altında çiğnemek demektir. Sayın Cumhurbaşkanı, İş Bankası konusunu yeniden ısıtmak istiyor. Adama; 'sen ikide bir İş Bankası'nı gündeme getirip, hisselerini düşürüp, hisse alıp sonra gündemden çekip, hisseler yukarı çıkmak suretiyle manipülasyon mu yapıyorsun, para mı kazanıyorsun' diye sorarlar. İş Bankası'na çökmek, Türk Ceza Hukuku'na, miras hukukuna, anayasaya çökmek demektir. Ülkemizin kurtarıcısı, kurucusu Atatürk'ün vasiyetini ayaklar altında çiğnemek demektir. 82 milyonun vicdanında bunun kabul görmesi mümkün değil" dedi.

TBMM yerleşkesinde dün, meclise ait otomobilinin Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından önü kesilerek durdurulduğunu savunan Engin Altay, birçok milletvekilinin meclis içindeki güzergahının Cumhurbaşkanlığı koruma müdürlüğünce değiştirildiğini öne sürdü. Altay, "Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü aklını başına alsın. TBMM Koruma Müdürlüğü'nün yetkilerini gelip gasp etmesin. Milletvekillerine yönelik en ufak saygısızlık yaparlarsa TBMM'nin saygınlığını koruma görevini biz de yerine getiririz" diye konuştu.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde sık sık 'CHP-HDP yakınlaşması' görüşünü dile getirdiğini anımsatarak, "Terörle ilişki konusunda AK Parti'den bozuk sicile sahip başka bir parti yok. PKK seviciliği konusunda eline su dökecek başka bir parti bulunmuyor" diye konuştu.

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