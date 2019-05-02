CHP'li Altay: İstanbul seçimleri bize göre bitmiştir

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bize göre bitmiştir. Bir sonraki seçim Mart 2024'tür. Bizim gündemimizde 'seçim yenilenmesi' diye bir şey yok" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un bugün İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itiraza ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. AK Partili Yavuz'un Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) talimat içerikli açıklamalarda bulunduğunu belirten Altay, "Millet iradesine gasp var. Hukuksuzluğun bir kez daha metastaz yaptığına tanık olduk. YSK yürütmenin, sarayın, tasallut, baskı, basıncına teslim olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimi 6-7 saatte bitiriliyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, YSK'nın ilanı noktasında 30 günü aşkın süredir bitirilemiyorsa burada ipe un serme, çamura yatma, tam kanunsuzluk vardır" dedi.

Engin Altay, Ali İhsan Yavuz'un, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" dediğini söyleyerek, "YSK, bu sözler üzerine, AKP'nin delil belge diye sunduğu o dosyaların kapağını bile açmadan iade etmesi gerekir" diye konuştu.

'YSK, ÖNÜNDEKİ BELGEYE GÖRE KARAR VERİR'

YSK'nın anayasal kurum olarak anayasaya uygun karar vermesi gerektiğini belirten Altay, şöyle konuştu:

"YSK, önündeki belgeye göre karar verir. Şüphe, şaibe var diyerek, bir siyasi partinin bütün taleplerine, 'emredersiniz, buna da şuna da bakalım' demez. Türkiye'de, 'ben kazanmazsam seçim meşru değildir' anlayışını tesis edemez, bunun içtihadını oluşturamaz. YSK, 'sarayın değil hukukun üstünlüğü esastır' diyebilmelidir. YSK'nın AK Parti'nin, 'hiçbir şey yoksa bile bir şey olmuştur' tezinden yola çıkarak işlem yapması, ilçe seçim kurullarına yazı yazması bile görevi ihmaldir, suiistimaldir. Bunları yapamaz."

'BİR SONRAKİ SEÇİM MART 2024'DE'

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi halinde CHP'nin tavrının ne olacağı sorusu üzerine Altay, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bize göre bitmiştir ama YSK'nın ilanı noktasında 30 günü aşkın süredir bitirilemiyorsa burada ipe un serme, çamura yatma, tam kanunsuzluk vardır. AK Parti'nin bütün iddiaları mesnetsizdir. YSK'yı hukuka uymaya, anayasada kendisine verilen görevleri kanuna uygun olarak yerine getirmeye, bu krizi bir an önce sonlandırmaya davet ediyoruz. 31 Mart yerel seçimleri bizim için tamamlanmıştır. Bir sonraki seçim Mart 2024'te. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu'dur. Bizim gündemimizde 'seçim yenilenmesi' diye bir şey yok. Aksi olursa millet iradesine gasp olur."



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