CHP'li Altay: İstanbul seçimleri bize göre bitmiştir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bize göre bitmiştir. Bir sonraki seçim Mart 2024'tür. Bizim gündemimizde 'seçim yenilenmesi' diye bir şey yok" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un bugün İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itiraza ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. AK Partili Yavuz'un Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) talimat içerikli açıklamalarda bulunduğunu belirten Altay, "Millet iradesine gasp var. Hukuksuzluğun bir kez daha metastaz yaptığına tanık olduk. YSK yürütmenin, sarayın, tasallut, baskı, basıncına teslim olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimi 6-7 saatte bitiriliyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, YSK'nın ilanı noktasında 30 günü aşkın süredir bitirilemiyorsa burada ipe un serme, çamura yatma, tam kanunsuzluk vardır" dedi.

Engin Altay, Ali İhsan Yavuz'un, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" dediğini söyleyerek, "YSK, bu sözler üzerine, AKP'nin delil belge diye sunduğu o dosyaların kapağını bile açmadan iade etmesi gerekir" diye konuştu.