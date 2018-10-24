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CHP'li Altay: MHP ile CHP'nin işbirliği yapacağı ilçeler göreceksiniz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerel seçimlerle ilgili olarak, ''Partilerin informal (resmi olmayan) olarak kimi yerlerde aday çıkarmama noktasında karşılıklı jestleri ve dayanışmaları olabilir.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerel seçimlerle ilgili olarak, ''Partilerin informal (resmi olmayan) olarak kimi yerlerde aday çıkarmama noktasında karşılıklı jestleri ve dayanışmaları olabilir. Her ilçenin, her seçim çevresinin durumuna göre örgütlerimiz ve diğer partilerin örgütleri oturup ortak noktada buluşuyorlar. Bunun çok örneği var. MHP ile CHP'nin işbirliği yapacağı ilçeler göreceksiniz'' dedi. CHP genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Grup Başkanvekili Engin Altay, Suudi Arabistan konsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak, ''Ortada çeşitli iddialar var. Türkiye ve Suudi Arabistan hangi konularda bu olay üzerinden pazarlık yapmıştır? Şu an itibariyle Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na atanan ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapan zat, ‘Kraliyet ailesine dostluğumuzu gösterdik. Olayı fazla eşelemeden Salman'a yardımcı olundu' diyen ve peşinden de 'Salman bize teşekkür etti' diyen başdanışmanla ilgili yapılmış bir işlem var mıdır? Başdanışmanla ilgili bir işlem yapılmamışsa Erdoğan'ın kontrolünde Salman'ın Türkiye'de işlenen cinayetine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yardım ve yataklık yapmamış mıdır? The New York Times'in şöyle bir iddiası var: 'Salman, Mekke Emiri Halid El Faysal'ı Ankara'ya Erdoğan'a gönderir. Ve Erdoğan'a bir paket teklif edilir ve iddiaya göre Erdoğan bu paketi reddetmiştir. Ama teklif edilen paket Suudi kaynaklı finansal desteği, Suudi kaynaklı Türkiye'de yatırım desteğini ve Katar ambargosunun iptalini önermektedir. Mekke Emiri Halid El Faysal Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına bu rüşveti teklif etme cüretini nereden almıştır? Ve yargılamanın İstanbul'da yapılmasını teklif eden Erdoğan, bu rüşvet teklifine tam olarak ne cevap vermiştir?'' şeklinde konuştu. 'SİYASET TEHDİT KALDIRMAZ' CHP'li Altay, MHP Milletvekili Semih Yalçın ile sosyal medyadaki tartışmalarına da değinerek şunları söyledi: ''Siyaset edepsizlik, ahlaksızlık, hakaret etmek değildir. MHP'nin içerisindeki gerilim ve kendi tabanlarının konsolidasyonlarındaki zorluklar nedeniyle kimi MHP'li yöneticilerin küfürbaz olmaları, siyasetin doğasında kabul gören bir tablo değildir. Siyaset tehdit kaldırmaz. Biz tehdide pabuç bırakacak olsak, siyasete girmezdik. MHP'li yöneticilerin kimisinde büyük bir çelişki ve aymazlık var. Bunlar her vesileyle devlet adabından, gelenekten bahseden tipler. Hal böyle olunca burası da bir hukuk devletiyse, sorunu yargı yoluyla çözersin. Ama sen yaşadığın sorunları ülkücülerin kaba kuvvetine havale etme anlayışına girersen, aslında ilk önce ülkücülere hakaret etmiş olursun. Ülkücüler sokak kabadayısı değildir. Semih Yalçın'ın yani yeni tabiriyle 'kurt görünümlü çakalın' ülkücülere talimat verecek bir hali kalmamıştır. Çünkü bu davayı Recep Tayyip Erdoğan'ın eline teslim edenlerin başında kendisi gelmektedir. Ben pazartesi günü Bahçeli 'Saray'ın şamar oğlanı oldu' demiştim. Şamar oğlanı adam yerine koyulmayan demektir ve burada bir hakarette yoktur. Ama kaybettikleri prestij ve itibarı bu sözler üzerinden ülkücülerin ayranını kabartmak suretiyle bunu geri kazanacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Onların tabiriyle hiçbir ülkücünün kural dışı ve hukuk dışı bir işe gireceğine ihtimal vermem. Semih Yalçın'a da söylüyorum, beni ülkücülerle tehdit etme. Yüreğin yetiyorsa nereye istersen ben geleyim. Edepsizlik yapmasın daha fazla.'' 'CHP'NİN ADAYLARI PARTİMİZİN EVLATLARINDAN GÖSTERİLECEKTİR' Bir gazetecinin, “CHP'den Muharrem İnce'nin İstanbul'a aday olacağı, Mansur Yavaş'ın da Ankara'dan aday olacağı söyleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna Altay, ''Siyasette her şey mümkün. Hiçbir şey imkansız değildir. CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları belli değildir. Bunlar Aralık ayından önce belli olmaz. CHP'nin adayları partimizin evlatlarından gösterilecektir'' cevabını verdi. 'MHP İLE CHP'NİN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI İLÇELER GÖRECEKSİNİZ' Altay, ''CHP'nin özellikle büyük iller için diğer partilerle bir seçim işbirliği ya da ittifakı olacak mı?' şeklindeki soruya ise, ''Yerel seçimlerde ittifak teorik olarak mümkün değil. Yasal olarak da mümkün değil, ama partilerin informal olarak kimi yerlerde aday çıkarmama noktasında karşılıklı jestleri ve dayanışmaları olabilir. Her ilçenin, her seçim çevresinin durumuna göre örgütlerimiz ve diğer partilerin örgütleri oturup ortak noktada buluşuyorlar. Bunun çok örneği var. MHP ile CHP'nin işbirliği yapacağı ilçeler göreceksiniz'' şeklinde cevap verdi.

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