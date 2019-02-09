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CHP'li Altay: Sevdiğiniz Tayyip Erdoğan'ı uyarmanız lazım

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Altay, AK Parti'ye oy verenlere seslendiğini belirterek, "Sevdiğiniz Tayyip Erdoğan'ı uyarmanız lazım.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Altay, AK Parti'ye oy verenlere seslendiğini belirterek, "Sevdiğiniz Tayyip Erdoğan'ı uyarmanız lazım. 'Bir dur, nereye gidiyorsun?' demeniz lazım" dedi.

CHP, Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlediği toplantıyla Millet İttifakı'nın Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, milleti MR cihazına benzeterek siyasetçi içine girdiği zaman her şeyi gördüğünü söyledi.

Türkiye'de yaşayan 82 milyonun aynı bayrağın altında, aynı geminin içinde, aynı kadere inanmış insanlar olduğunu ifade eden Altay, "İnançları siyasetin meselesi yapmak ayıptır, günahtır. Etnik aidiyeti siyasetin meselesi yapmak ayıptır. Yerliliği, milliliği siyasetin meselesi yapmak ayıptır, doğru değildir. Milleti ayrıştırmak günahtır. Bu millet, bu topraklarda bütün dünyadaki milletler ailesinin gözünü diktiği bu topraklarda bin yıldır bir arada yaşıyorsa ve bu topraklarda gözü olanlara bu toprakları dar ediyorsa bunu milli birliğimize, beraberliğimize borçluyuz" diye konuştu.

'SEVDİĞİNİZ TAYYİP ERDOĞAN'I UYARMANIZ LAZIM'

Konuşmasının devamında AK Parti'ye oy verenlere seslenen Engin Altay, şunları söyledi:

"AK Parti'ye oy veren iki türlü insan var. Biri, gerçekten AK Partili olduğu için AK Parti'ye oy veriyor. Versin, verecek, herkesin siyasi değerlendirmesine kanaatine saygımız var. Bir de Tayyip Bey'i sevdiği için AK Parti'ye oy verenler var. Şimdi benim sözüm, bu Tayyip Bey'i sevdiği için AK Parti'ye oy verenlere. Siz eğer Tayyip Bey'i seviyorsanız ama Türkiye'nin içine bulunduğu bu hali de görüyorsanız sevdiğiniz Tayyip Erdoğan'ı uyarmanız lazım. 'Bir dur, nereye gidiyorsun?' demeniz lazım. Bunun için Tayyip Erdoğan'ı sevenler bu seçimlerde CHP'ye, Millet İttifakı'na, oy vermek suretiyle aslında Tayyip Erdoğan'a da tarihi bir uyarı yaparlar."

Daha sonra CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç projelerini açıkladı. Programın sonunda Engin Altay, tek tek belediye başkanlarının isimlerini okuyarak salondakilere tanıttı.

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