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CHP'li Altay: Sistem sıkıştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sistem sıkıştı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sistem sıkıştı. AK Parti yeni dönemde tıkanan bu sistem tartışmalarını kenarda tutmak ve milletin gözünden bunu kaçırmak için bir Yüksek İstişare Kurulu ile AK Parti eskilerine ulufe dağıtması AK Parti'yi kurtarmaz" dedi.
CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde birinci yılın geride kaldığını, söyledi. AK Partililerin, 'bu sistem Türkiye'yi uçuracak' dediğini aktaran Altay, "Ama eğitim, adalet, ekonomik başta olmak üzere çakıldılar. Enflasyon, faiz, işsizlik, iç borç, dış borç, intiharlar, icralık dosyaları uçurdular. Sistem sıkıştı. AK Parti bu sistemin yürümediğini gördü. Ama şimdi erken bir geri vites yapmak yerine iki yeni hamleye yöneldi. Yeni dönemde tıkanan bu sistem tartışmalarını kenarda tutmak ve milletin gözünden bunu kaçırmak için bir Yüksek İstişare Kurulu ile AK Parti eskilerine ulufe dağıtması AK Parti'yi kurtarmaz. İkincisi, yeni kumpas davalarıyla Ali Babacan'a, Meral Akşener'e, Canan Kaftancıoğlu'na başlattığı yeni kumpas davaları da AK Parti’yi kurtarmaz" dedi.
'VATANDAŞ İNİM İNİM İNLİYOR'
Altay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin açıklanması ile birlikte emekli ve memur zam oranlarının belli olmasına ilişkin, şunları söyledi: "TÜİK aynı, Yüksek Seçim Kurulu ve HSK gibi oldu. Erdoğan'ın iradesine ve keyfine göre beyanat vermek, iş ve işlem yapmakla meşgul. 'Saatleri ayarlama kurulu' diye bir şey vardı. Fiyatları ayarlama kurulu var. TÜİK'ün kullandığı sepet pinpon topu sepetidir. Çayın, şekerin elektriğin içinde olmadığı bir sepettir. Böyle olunca enflasyonu eksiye bile çekersiniz. Vatandaş sokakta, pazarda, çarşıda enflasyon canavarının ayaklarının altında inim inim eziliyor."

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