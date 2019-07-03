CHP'li Altay: Sistem sıkıştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sistem sıkıştı. AK Parti yeni dönemde tıkanan bu sistem tartışmalarını kenarda tutmak ve milletin gözünden bunu kaçırmak için bir Yüksek İstişare Kurulu ile AK Parti eskilerine ulufe dağıtması AK Parti'yi kurtarmaz" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde birinci yılın geride kaldığını, söyledi. AK Partililerin, 'bu sistem Türkiye'yi uçuracak' dediğini aktaran Altay, "Ama eğitim, adalet, ekonomik başta olmak üzere çakıldılar. Enflasyon, faiz, işsizlik, iç borç, dış borç, intiharlar, icralık dosyaları uçurdular. Sistem sıkıştı. AK Parti bu sistemin yürümediğini gördü. Ama şimdi erken bir geri vites yapmak yerine iki yeni hamleye yöneldi. Yeni dönemde tıkanan bu sistem tartışmalarını kenarda tutmak ve milletin gözünden bunu kaçırmak için bir Yüksek İstişare Kurulu ile AK Parti eskilerine ulufe dağıtması AK Parti'yi kurtarmaz. İkincisi, yeni kumpas davalarıyla Ali Babacan'a, Meral Akşener'e, Canan Kaftancıoğlu'na başlattığı yeni kumpas davaları da AK Parti’yi kurtarmaz" dedi.