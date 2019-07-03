HABER

CHP'li Altay: Sistem sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sistem sıkıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sistem sıkıştı. AK Parti yeni dönemde tıkanan bu sistem tartışmalarını kenarda tutmak ve milletin gözünden bunu kaçırmak için bir Yüksek İstişare Kurulu ile AK Parti eskilerine ulufe dağıtması AK Parti'yi kurtarmaz" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde birinci yılın geride kaldığını, söyledi. AK Partililerin, 'bu sistem Türkiye'yi uçuracak' dediğini aktaran Altay, "Ama eğitim, adalet, ekonomik başta olmak üzere çakıldılar. Enflasyon, faiz, işsizlik, iç borç, dış borç, intiharlar, icralık dosyaları uçurdular. Sistem sıkıştı. AK Parti bu sistemin yürümediğini gördü. Ama şimdi erken bir geri vites yapmak yerine iki yeni hamleye yöneldi. Yeni dönemde tıkanan bu sistem tartışmalarını kenarda tutmak ve milletin gözünden bunu kaçırmak için bir Yüksek İstişare Kurulu ile AK Parti eskilerine ulufe dağıtması AK Parti'yi kurtarmaz. İkincisi, yeni kumpas davalarıyla Ali Babacan'a, Meral Akşener'e, Canan Kaftancıoğlu'na başlattığı yeni kumpas davaları da AK Parti’yi kurtarmaz" dedi.

'VATANDAŞ İNİM İNİM İNLİYOR'
Altay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin açıklanması ile birlikte emekli ve memur zam oranlarının belli olmasına ilişkin, şunları söyledi: "TÜİK aynı, Yüksek Seçim Kurulu ve HSK gibi oldu. Erdoğan'ın iradesine ve keyfine göre beyanat vermek, iş ve işlem yapmakla meşgul. 'Saatleri ayarlama kurulu' diye bir şey vardı. Fiyatları ayarlama kurulu var. TÜİK'ün kullandığı sepet pinpon topu sepetidir. Çayın, şekerin elektriğin içinde olmadığı bir sepettir. Böyle olunca enflasyonu eksiye bile çekersiniz. Vatandaş sokakta, pazarda, çarşıda enflasyon canavarının ayaklarının altında inim inim eziliyor."

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Fındık üreticisinin umudu TMOFındık üreticisinin umudu TMO
Gören şok oluyorGören şok oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.