CHP'li Altay: Trump'ın kararının hiçbir hukuki dayanağı yok

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Trump'ın kararının hiçbir hukuki dayanağı yok. Trump'ın sadece kişisel olarak arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri 1967'de yapılan anlaşma gereğince Filistin'indir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP İl Başkanı Nevzat Ercan ve partililer tarafından karşılanan Altay, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'na birçok olumsuz söylemler yöneltildiğini vurgulayan Altay, "Bu seçim süresince 'zillet' dendi, 'hain' dendi, 'adiler' dendi, 'ahlaksız' dendi. Denmeyen kaba ve yaralayıcı söz kalmadı" dedi.

'ANADOLU MUSTAFA KEMAL'İN ÜLKESİDİR'

Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı hatırlatan Engin Altay, "Yeni Zelanda'da yaşanan menfur olaydan sonra hem partim, hem de aziz vatandaşlarımın iyi dileklerini ve taziyelerini götürmek üzere Yeni Zelanda'ya gittim. Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı Türkiye'ye yönelik Haçlı seferlerinin işaret fişeği gibi adlandırarak seçimlerde bunu oya devşirmek için de bir hamle içine girdiler. Haçlı seferi paranoyası ile toplumun karşısına çıktılar. Şunu unuttular; Avrupa da ve Haçlılar da şunu iyi bilir. Anadolu Mustafa Kemal'in ülkesidir. Mustafa Kemal onların Haçlılar dediği o milletlere, o dine mensup insanlara işte bu topraklarda bükemediği bileği öptürdü 100 sene önce. Merak etmesinler bir daha Türkiye'de Haçlı seferi kavgası olmaz" diye konuştu.