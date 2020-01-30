HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP’li Altay’dan ABD’nin "Orta Doğu Planına" ilişkin açıklama

CHP’li Altay’dan ABD’nin "Orta Doğu Planına" ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Sözde barış planının bir tarafında azil süreci yaşayan Trump var diğer tarafta yolsuzlukla yargılan Netanyahu var.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Sözde barış planının bir tarafında azil süreci yaşayan Trump var diğer tarafta yolsuzlukla yargılan Netanyahu var. Kendi ülkelerinde sıkışık durumlarından kurtulmak yerle yeksan olan itibarlarını kurtarmak için Filistinlilerin canını kanını feda etmek isteyenlere iyi söz söylememiz mümkün değildir” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, ABD’nin sözde barış planına değinerek, “ABD sözde barış planı hazırladı. TBMM’de 5 parti elimizin tersiyle attık. Plan değil paçavra olduğunu dünyaya duyurduk. Filistin Büyükelçiliği’ni aradım, Filistin halkı ile dayanışmayı paylaşmak için randevu talep ettim. Büyükelçi İstanbul’da, pazartesi Ankara’da olacakları bilgisini verdiler. CHP heyetle birlikte Filistin Büyükelçiliği’ne giderek bu dayanışmamızı göstereceğiz. İsrail’in batı Şeria’daki işgal halini ilhak haline getiren bir plandır en yüksek refleks göstermesi gereken ülke Türkiye’dir. Sözde plan ile Filistin’in bağımsızlığı koşullara bağlanıyor daha çok kan gözyaşı demek. Bu bölgede savaşın dememe etmesi demek huzur değil savaş getirir güven ortamı değil kargaşa getirir kabul etmemiz mümkün değil. Sözde barış planının bir tarafında azil süreci yaşayan Trump var diğer tarafta yolsuzlukla yargılan Netanyahu var. Kendi ülkelerinde sıkışık durumlarından kurtulmak yerle yeksan olan itibarlarını kurtarmak için Filistinlilerin canını kanını feda etmek isteyenlere iyi söz söylememiz mümkün değildir. Kendi üçlemelerinde iç siyasette tahkim etmek için Filistinlilerin kanını dökmesini göze alanlar, ister ABD başkanı ister İsrail başbakanı olsun insan denmez bunlar canidir savaş suçlusudur” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklamasıAli Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Ali Babacan’dan yeni parti açıklaması: Herkesin içi rahat olsun

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana! CHP lideri İnce'nin annesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana!

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

AK Parti'den Türk bayrağı yırtan Yunan vekile çok sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Yunan vekile sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi

Alman milletvekillerinden Trump'ın sözde barış planına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.