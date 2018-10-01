Altay, "Şirketlerin CEO'ları olur ama devletlerin olmaz. Hele ekonomiyi teslim edecek, ekonominin sevk, idare ve kontrolü terk edilecek bir özel sektör varsa, artık burada ciddi devletten söz etmek mümkün değil. TBMM'nin yeni dönemde bu konuda yüksek refleks göstereceğini umuyoruz, bekliyoruz." dedi.

Uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile yapılan anlaşmayı eleştiren Altay, ekonominin sevk ve idaresinde, borç alma, borç bulma, borç erteleme konularında yeni bir patronu olduğunu öne sürdü.

TBMM'nin görevlerinin belli olduğuna işaret eden Altay, "Yeni uygulamalarıyla Meclisin denetim hakkına yürütme zaten ortaktı, şimdi özel bir şirketi TBMM'nin denetim hakkına ortak etti. Meclisin denetim hakkını bir yabancı firmanın kullanabilmesi demokrasilerde kabul edilebilir değildir." ifadesini kullandı.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sembolik bir Meclis yerine fonksiyonel, güçlü, saygın bir Meclis için CHP'nin elinden gelen katkıyı sunacağını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ekonominin yeni bir patronu olduğunu savunarak, "Şirketlerin CEO'ları olur ama devletlerin olmaz." dedi.

Yeni dönemde Meclisin yapması gereken iki önemli iş bulunduğuna değinen Altay, bunların 3600 ek göstergeyi yerine getirmek ve sosyal bir kangren haline dönüşen emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek olduğunu bildirdi.

-"İki dünya var"

Altay, "TBMM'nin, öncelikle sarayın talimatlarına değil, vatandaşın feryadına kulak vermesi gereken bir Meclis olması için" çaba göstereceklerini söyledi.

Türkiye'de artık "sarayın dünyası" ve "halkın dünyası" olduğunu savunan Altay, Meclisin, bu iki dünyanın ortasında olamayacağını, halkın dünyasının, gündeminin yanında olması gerektiğini belirtti.

Doğalgaza son 3 ayda konutlar için yüzde 27, sanayi için yüzde 46 zam geldiğini anımsatan Altay, vatandaşın bu kışı donarak geçireceğini öne sürdü. Altay, vatandaşın bu zamlara karşı sokağa inmesi, tepkisini ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Engin Altay, 14 Nisan 2001 krizinden sonra Kemal Derviş'in acı reçetesinin gündeme geldiğini, 2008'den sonra Türkiye'de ekonominin normal hale geldiğini, 2008'e kadar da Derviş'in reçetelerinden şaşılmadığını belirtti. AK Parti'de 2008'de başlayan "güç zehirlenmesi" ile o planın bir kenara konulduğunu öne süren Altay, 9 yılda 2001 krizindeki tabloyla karşı karşıya kalındığını bildirdi.