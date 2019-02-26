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CHP'li Altay'dan,Cumhur İttifakı için 'dumur' ve 'kambur' benzetmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek, "Sayın Bahçeli 50 yıllık davasını bir kenara koymuş Tayyip Erdoğan'ın bekçiliğine soyunmuş.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek, "Sayın Bahçeli 50 yıllık davasını bir kenara koymuş Tayyip Erdoğan'ın bekçiliğine soyunmuş. Senin içinde bulunduğun ittifakının adı da olsa olsa dumur ittifakıdır. Erdoğan'ın içinde olduğu ittifakın adı da olsa olsa kambur ittifakı olur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bartın'da partisinin Kemerköprü Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı. Altay yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir ama hepimiz aynı bayrağın altında aynı gemideyiz. Asıl olan farklılıklarımız değil, milletin ta kendisidir. Bunun için de biz İyi Parti'yle Millet İttifakını kurduk. Gerçi bize Sayın Bahçeli'yle, Sayın Erdoğan birisi 'illet', birisi 'zillet' diyor. Laf bize değil, laf bütün Bartın'adır. Millete 'illet' ve 'zillet' diyen bir zihniyetin milletle arasında sorun vardır. Bu sorunun çözmenin yolu da 31 Mart'ta millete hakaret edilmemesi gerektiğini sandıkta göstermektir. Ama madem bu ittifaklara bir isim takılıyor biz hakaret etmeyelim ama bunların adına 'Cumhur' dedikleri bu ittifak için de Bartın'dan 2 benzetme yapalım. Sayın Bahçeli 50 yıllık davasını bir kenara koymuş Tayyip Erdoğan'ın bekçiliğine soyunmuş. Bunun takdiri ülkücü camianındır. Ama davanı paketleyip sandığa koyuyorsan sen dumura uğramışsındır. Senin içinde bulunduğun ittifakının adı da olsa olsa dumur ittifakıdır, körelme ittifakıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiren Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Erdoğan için söylenecek çok şey var ama bir şeyi çok garipsedim. Bizim ahlakımıza insan evladına türedi denmez. Yaratıklara türedi denir. İnsan evladına türedi demek insanlıktan nasibini almamış olmaktır. Türkiye'de saray sosyetesi türedi, onu da türeten Erdoğan'dır. Erdoğan artık bu milletin sırtında bir kamburdur, Erdoğan'ın içinde olduğu ittifakın adı da olsa olsa kambur ittifakı olur. Ama ben biliyorum hem Bartın'da hem de Türkiye'de 31 Mart günü millet şöyle bir doğrulup sırtındaki kamburdan kurtulacak."

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