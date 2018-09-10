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CHP'li Antmen, 3'üncü Havalimanı'nın ismini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a sordu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İstanbul'daki 3'üncü Havalimanı'na 'Atatürk' adının verilmeyeceği yönündeki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi verdi.

CHP'li Antmen, 3'üncü Havalimanı'nın ismini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a sordu

MERSİN, (DHA) - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İstanbul'daki 3'üncü Havalimanı'na 'Atatürk' adının verilmeyeceği yönündeki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi verdi. Antmen, önergesinde, "'Havalimanına Abdülhamit Han'ın adı verilecek' iddiaları doğru mudur?" diye sordu.
CHP Mersin Milletvekili Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, İstanbul 3'üncü Havalimanı'na 'Atatürk' adının verilmeyeceği iddiaları üzerine soru önergesi verdi. Önerge metninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözüne dikkat çeken Antmen, "Sadece toprağımızda ve denizimizde değil, gökyüzümüzde de özgür ve bağımsız yaşamamızı bizlere armağan eden Atatürk'ün adının 3'üncü Havalimanı'na verilmesi ve bu tip tartışmaların sonlandırılması yerinde olacaktır" dedi.
Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize, Giresun ve Eskişehir'deki statlardan 'Atatürk' isimlerinin kaldırılmasına da tepki gösteren Antmen, "Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı şu an o havalimanın yapıldığı yere dahi vize ile gidilecekti" dedi.
CHP'li Antmen'in, yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a verdiği önergede şu sorular yer aldı:
"Medyada yer alan, 'Havalimanına Abdülhamit Han'ın adı verilecek' iddiaları doğru mudur? Atatürk isminin halen havalimanına verilmemesinin nedeni nedir? Kim ya da kimler Mustafa Kemal Atatürk ve onun adından rahatsız olmaktadır?
Son 16 yıllık dönemde, isminde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü bulunan kaç stat, salon ve kamuya ait binadan Atatürk ve İsmet İnönü adları kaldırılmıştır? Bunların yerine hangi isimler konulmuştur?
Aynı dönemde isminde Atatürk ve İsmet İnönü bulunan kaç kamuya ait bina, tesis ve işletme yıkılmıştır?
Yine son 16 yıllık dönemde devlet bakanlıkları, müsteşarlıklar ve müdürlükler başta olmak üzere; kamuya ait internet sitelerinden hangilerinde Atatürk resmi kaldırılmıştır?"

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