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CHP'li Antmen sordu: Kamu arazileri kriz nedeniyle mi satışa çıkarıldı? 

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

MERSİN'in CHP'li Milletvekili Alpay Antmen; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 şehirde, 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğündeki 176 arsanın satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

CHP'li Antmen sordu: Kamu arazileri kriz nedeniyle mi satışa çıkarıldı? 

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in CHP'li Milletvekili Alpay Antmen; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 şehirde, 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğündeki 176 arsanın satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi veren Antmen, "Kamu arazileri kriz nedeniyle mi satışa çıkarıldı?" diye sordu.
974 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan arsalar arasında cami arsası, tarım arazileri ve imarlı alanların bulunduğunu belirten Antmen, önerge metninde; "Daha önce AKP'li belediyelerin İzmir'de Kozbeyli Köyü Cami, İstanbul'da Amine Hatun, Alvarlızade, Bağlarbaşı, Bahçelievler camilerini, Malatya'da Hal Cami'sini, Trabzon'da Zeytinlik Cami'sini, Denizli'de Çaybaşı ve İbadullah camilerini, Çankırı'da da 1 milyon TL'lik vergi borcuna karşılık 32 yıllık bir camiyi sattığı-devrettiği bilinmektedir" ifadelerine yer verip, Oktay'a şunları sordu:
"Kamu arazileri, Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik kriz nedeniyle mi satışa çıkartılmıştır? Eğer öyle ise ekonomik krizden cami arazilerinin de içinde olduğu kamuya ait alanların satışıyla mı çıkılacaktır? 2002 ila 2018 yılları arasında satılan kamu arazileri ne kadardır? Satılan arazileri kim ya da kimler almıştır? Satışa çıkartacak alanların ne kadarı imarlı arsalardan oluşmaktadır? 2002 ila 2018 yılları arasında TOKİ'nin yaptığı konut sayısı nedir? Bu satışlardan elde edilen gelir ne kadardır?"

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