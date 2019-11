CHP'li Arık: Otizmli çocuklar ayrıştırılmış, çoğu arka kapıdan çıkıyor

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- AKSARAY'da otizmli çocukların yuhalandığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulunda inceleme yapan TBMM Araştırma Komisyonu'nun üyesi Çetin Arık, "Okulda 40'a yakın öğrenci var, o çocuklar ayrıştırılmış. Çoğu arka kapıdan çıkıyor" dedi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Üyesi CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM'de farklı illerden gelen down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu olan çocukların aileleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Arık, komisyonun, özel eğitimli öğrencilerin sınıflarının diğer öğrenci velileri tarafından kapatılmasının istendiği Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda inceleme yaptığını, aileler ile görüştüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"Okulda 40'a yakın öğrenci var, o çocuklar ayrıştırılmış. Çoğu arka kapıdan çıkıyor. Onlara eğitim veren sadece ücretli öğretmen. Bir aylık sertifika almış, bu çocuklara orada eğitim vermeye çalışıyor. Olay aslında şöyle, mahallenin muhtarı diyor ki, 'bana oy verin, ben bu çocukları bu okuldan göndereceğim.' Ve oy alıyor. Sonra olayın daha da üzücü boyutu, okul idaresi, muhtarla birlikte aileleri organize ediyor; 'Sizin çocuklarınızı istemiyoruz' diye. Aileler, 'Bizim çocuklarımız arkadaşları sayesinde top oynamaya başladı' diyor, muhtar ise 'Sizin çocuğunuz mutlu olsun diye mahallenin çocukları mutsuz mu olsun? Bu çocukları alıp buradan defolup gideceksiniz' diye konuşuyor. Komisyon olarak iki tarafı da dinlemek istedik."

Arık, valinin talimatına rağmen muhtarın komisyonun karşısına çıkmadığını ileri sürerek, "Bu muhtarın oradan mutlaka alınması, soruşturmanın selameti açısından önemli. Bu çocukların en önemli ilacı eğitimdir" diye konuştu.

'BİZİ FARK EDİN'

Şermin Atalay da 22 yaşında bedensel engelli bir kızı olduğunu söyleyerek, "Kızımı sürekli kucağımda taşıyorum. Ben öldükten sonra benim çocuğum ne olacak? Kim bakacak benim çocuğuma? Ben Allah'a her gün dua ediyorum; 'Benden sonra alma çocuğumu' diye. 'Birlikte al bizi' diye dua ediyorum. Bir anne bunu der mi? Her gün dua ediyorum. Bizi fark edin artık" dedi.

10 yaşındaki otizmli Beyazıt ile kameraların karşısına geçen anne Gülay İbiloğlu ise "Ağlama lüksümüz yok, mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece maneviyat istiyoruz. Okul yöneticilerine sesleniyorum; Ne olursunuz sizin de evlatlarınız var, bir kere gözlerinin içine bakıp, sohbet edin çocuklarımızla" dedi.

