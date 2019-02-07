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CHP’li Arık: “Suikast girişiminden ceza almamalarını milletimizin vicdanına sunuyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast davasının ardından konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, beraat kararına ilişkin, "Hedeflerine ulaşmış olsalardı o zaman mı ceza alacaklardı?

CHP’li Arık: “Suikast girişiminden ceza almamalarını milletimizin vicdanına sunuyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast davasının ardından konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, beraat kararına ilişkin, "Hedeflerine ulaşmış olsalardı o zaman mı ceza alacaklardı? Çok düşündürücü ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Toplumumuzun ve milletimizin vicdanına sunuyorum” dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast davasının ardından adliye önünde açıklamalarda bulundu. Arık, “Sanıklar IŞİD terör örgütü mensubu olmaktan çeşitli kademelerde ceza aldılar. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na Artvin’de PKK terör örgütü suikast girişiminde bulundu. Adalet yürüyüşünde de IŞİD terör örgütü suikast girişiminde bulundu. Şunu net olarak görüyoruz ki, CHP ve CHP’nin Genel Başkanı terör örgütlerinin hedefinde olan isimlerdir. Dolayısıyla CHP, her nereden gelirse gelsin, kimi hedef alırsa alsın, amacı ne olursa olsun ne zaman terör örgütünü lanetlemiş, şiddetle kınamıştır. Buradan bir kez daha CHP’yi ve Millet İttifakını sadece oy uğruna terör örgütleriyle birlikteymiş gibi göstermeye çalışanlara, HDP ile birlikteymiş gibi çalışanlara aslında bugün görülen dava güzel bir cevap oldu” ifadelerini kullandı.
Teröriste terörist demeye, terör örgütüne de terör örgütü demeye devam edeceklerini söyleyen Arık, “Şunu da çok garip olarak karşıladım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminden dolayı bu IŞİD terör örgütü mensupları ceza almadılar. Örgüt üyesi olmaktan dolayı ve anayasal düzeni değiştirmekten dolayı ceza aldılar. Gerekçesini de hazırlık aşamasında olduğu için diye söylediler. Hedeflerine ulaşmış olsalardı o zaman mı ceza alacaklardı. Çok düşündürücü ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminde bulundukları için ceza almamalarını toplumumuzun ve milletimizin vicdanına sunuyorum. Ortada adam öldürmeye kast etmek var. Ortada kitlesel bir hareket ve terör olayı var. CHP, CHP’nin genel başkanı ve CHP’nin en sade üyesi her zaman terör örgütünü şiddetle kınayacaktır. Teröriste terörist demeye, terör örgütüne de terör örgütü demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP’li Arık: “Suikast girişiminden ceza almamalarını milletimizin vicdanına sunuyorum

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