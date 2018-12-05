CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bir hastanın, doktorun hatası olmamasına rağmen, karnında bant unutulduğu iddiasıyla tazminat davası açacağına dair haberlere ilişkin, "10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. Artık hiçbir doktor, bu haberlerden ve mevcut hükümetin sağlıkta şiddeti özendirecek söylemlerden dolayı sorumluluk almak istemiyor." dedi.

Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Sezaryen doğum sırasında karnında bant unuttuğu iddiasıyla doktoruna tazminat davası açacağını" belirten Sultan Karabıyık ve avukatının beyanlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Karabıyık'ın bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı basın mensuplarına izleten Arık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hastanın karnında herhangi bir ameliyat malzemesi unutulmadığını belirtti.

Arık, birçok hamile kadında görülebilen "amniyotik bant sendromu"nun Karabıyık'ın gebelik sürecinde de ortaya çıktığını ancak hastanın, kendisine bu durumu anlatan doktorunun açıklamalarını basın mensuplarına ve avukatına doğru şekilde aktarmadığını kaydetti.