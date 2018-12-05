HABER

CHP'li Arık'tan "Doktora tazminat davası" haberine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık: - "10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. Artık hiçbir doktor, bu haberlerden ve mevcut hükümetin sağlıkta şiddeti özendirecek söylemlerden dolayı sorumluluk almak istemiyor"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bir hastanın, doktorun hatası olmamasına rağmen, karnında bant unutulduğu iddiasıyla tazminat davası açacağına dair haberlere ilişkin, "10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. Artık hiçbir doktor, bu haberlerden ve mevcut hükümetin sağlıkta şiddeti özendirecek söylemlerden dolayı sorumluluk almak istemiyor." dedi.

Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Sezaryen doğum sırasında karnında bant unuttuğu iddiasıyla doktoruna tazminat davası açacağını" belirten Sultan Karabıyık ve avukatının beyanlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Karabıyık'ın bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı basın mensuplarına izleten Arık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hastanın karnında herhangi bir ameliyat malzemesi unutulmadığını belirtti.

Arık, birçok hamile kadında görülebilen "amniyotik bant sendromu"nun Karabıyık'ın gebelik sürecinde de ortaya çıktığını ancak hastanın, kendisine bu durumu anlatan doktorunun açıklamalarını basın mensuplarına ve avukatına doğru şekilde aktarmadığını kaydetti.

Hastanın avukatının da bu konunun doğruluğunu sorgulamadan doktor aleyhine açıklamalar yaparak, yüksek tazminat talebinde bulunacağını belirttiğini anlatan Arık, tüm taraflar dinlenmeden haber yapılmasını eleştirdi.

Arık, "Bu sendromun diğer adı da Adam Sendromu. Doktor böyle yazsaydı, haber yaparken 'Hastanın içinde adam unutulmuş' mu denilecekti? Asılsız bir haber. Kadın doğum camiasını ve doktorları itibarsızlaştıran bir haber. Bu kadının eşi, doktorun kafasına silahı dayasa bunun mesulu kim olacak?" diye konuştu.

- "Hiçbir hekim sorumluluk almak istemiyor"

Kendisinin de kadın doğum uzmanı olduğunu aktaran Arık, bundan 10 yıl önce Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) en yüksek puanı alan doktorların tercih ettiği kadın doğum, genel ve beyin cerrahi branşlarına bugün çok düşük puanlarla yerleştirme yapıldığını bildirdi.

Bu durumun söz konusu branşlara talebin azaldığını ortaya koyduğunu vurgulayan Arık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 yıl sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. Artık hiçbir doktor, bu haberlerden ve mevcut hükümetin sağlıkta şiddeti özendirecek söylemlerden dolayı sorumluluk almak istemiyor. Kadın doğum, genel cerrahi ve beyin cerrahisi gibi branşları doktorlar artık tercih etmiyor. Hekimler, 'daha rahat bölümleri tercih edeyim, kafam ağrımasın' noktasına geldi."

Bu asılsız haberi yapan televizyon kanallarının doktorlardan özür dilemesini isteyen Arık, söz konusu haberi yapan televizyon kanallara yaptırım uygulanması için de Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) göreve çağırdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin AK Parti hükümetleri sırasında arttığını öne süren Arık, bütün kadın doğum uzmanlarını sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıracak bu tür haberlere tepki göstermeye davet etti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay olduBurhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu
Burhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyorBurhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adam Sendromu ameliyat amniyotik bant sendromu Cerrah CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık Kadın Doğum sezaryen doğum Sultan Karabıyık tus

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İlginizi Çekebilir

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yeniden aday

Partiden istifa etmişti! Büyükşehirde dengeleri değiştirecek karar

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in kitabına dava

Dava şoku! Erdoğan ve Varank da şikayetçiler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Kayseri'de CHP binasına saldıran kişi CHP'li çıktı

CHP binasına saldıran öyle bir isim çıktı ki... Nedeni ise...

Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf için Bahçeli'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.