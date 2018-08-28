CHP'li Arık'tan ekonomi eleştirisi

KAYSERİ, (DHA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Türk lirası günbegün erirken, ekonomi can çekişiyor. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun karşılığında ne yapıyor? Maalesef hiçbir şey" dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Arık, yazılı açıklama yaparak, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. CHP'li Arık, "Geçtiğimiz günlerde İran Meclisi, yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve ülke ekonomisinin kötüye gitmesi nedeniyle ekonomi ve maliye bakanını görevden aldı. Peki İran parası değer kaybetti, ülke ekonomisi kötüye gidiyor da Türk lirası değer mi kazandı, ekonomimiz şaha mı kalktı? Hayır. Türk lirası günbegün erirken, ekonomi can çekişiyor. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun karşılığında ne yapıyor? Maalesef hiçbir şey. Çünkü 16 Nisan referandumunun ardından TBMM’nin dolayısıyla da milletin tüm yetkileri elinden alındı" dedi.
CHP'li Arık, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"16 yıldır vatandaşı dışlayan, yandaşı omuzlayan ekonomi politikalarının sonucu olarak bugün Türkiye ekonomisi büyük bir kriz yaşıyor. Türk lirası günbegün değer kaybediyor. Vatandaşın alın teri, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynakları, betona yatırıldı; saraylarla israf edildi. Türkiye milyarlarca dolar borçlandı ama istihdam yaratmak için tek bir adım atılmadı. Ne bir önlem alıyor ne sorumlulardan hesap sorabiliyor. Sadece ve sadece hamaset yapıyor."
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