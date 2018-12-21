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CHP'li Aydoğdu'dan tüketici güven endeksi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Ekonomide güvensizlik derinleşiyor. Bu, gelecek aylarda ekonomik verilerin daha da kötüleşeceğini göstergesi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, tüketici güven endeksinin aralık ayında yüzde 2,3 düşüşle yıllık yüzde 58,2'ye gerilediğini belirterek, "Ekonomide güvensizlik derinleşiyor. Bu, gelecek aylarda ekonomik verilerin daha da kötüleşeceğini göstergesi." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksin 100'ün üzerinde ise ekonominin iyiye gittiğini, altında ise kötüye gittiğinin işareti olduğunu ifade eden Erdoğdu, "Oysa şimdi ülkede Tüketici Güven Endeksi yüzde 58.2’ye kadar düştü. Ekonomide güvensizlik derinleşiyor. Bu, gelecek aylarda ekonomik verilerin daha da kötüleşeceğini göstergesi." ifadesini kullandı.

Ekonomik güven endeksinin bir önceki yıla göre yüzde 25, seçim sonrasına göre ise yüzde 20 daha düşük olduğuna işaret eden Erdoğdu, güven endeksinin düşme eğiliminde olmasının, tüketicinin "en kötünün geride kaldığına" inanmadığının da göstergesi olduğunu ileri sürdü.

İktidarın, ekonomide tüm verilerin krizin daha da derinleşeceğini göstermesine karşın kalıcı tedbirler almak yerine, mart ayına kadar süreci sadece öteleme çabasında olduğunu iddia eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

"İktidar, iş başına geldikleri dönemde dünyadaki para bolluğunu üretime yönelteceğine şirketleri krediye boğup janjanlı inşaat projeleriyle halkın gözünü boyamayı tercih etti. Ama deniz bitti kara göründü. İnşaat sektöründe de güven endeksi yerlerde. İnşaat sektöründe son 1 yıl içinde yüzde 31,4 oranında bozulma var. Seçim sonrasına ise yüzde 27 düşüş olmuş. Kamu bankalarında konut kredi faizlerin yüzde 1’in altına indirmelerine karşın konut satışları yüzde 27 düştü. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 oranında azaldı. Bu da düşürülen konut kredisi faizlerinin inşaat sektörünün içinde bulunduğu duruma çare olmayacağının gösteriyor. Hizmet sektörü güven endeksi de hem son 1 yıl içinde hem de seçim sonrasında önemli ölçüde azalmış durumda. Son 1 ay içindeki 5,4 puanlık iyileşme durumu ancak Eylül ayı seviyesine getirmiş. Ama seçim öncesi duruma getirememiş. Perakende sektörü de benzer görünümü içeriyor. Kısacası tüm veriler içinde bulunduğumuz krizi ve gelecek günlerin bizi nelerin beklediğini ortaya koyuyor."

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Anahtar Kelimeler:
CHP tüketici güven endeksi

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