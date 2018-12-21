CHP'li Aydoğdu'dan tüketici güven endeksi açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, tüketici güven endeksinin aralık ayında yüzde 2,3 düşüşle yıllık yüzde 58,2'ye gerilediğini belirterek, "Ekonomide güvensizlik derinleşiyor. Bu, gelecek aylarda ekonomik verilerin daha da kötüleşeceğini göstergesi." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksin 100'ün üzerinde ise ekonominin iyiye gittiğini, altında ise kötüye gittiğinin işareti olduğunu ifade eden Erdoğdu, "Oysa şimdi ülkede Tüketici Güven Endeksi yüzde 58.2’ye kadar düştü. Ekonomide güvensizlik derinleşiyor. Bu, gelecek aylarda ekonomik verilerin daha da kötüleşeceğini göstergesi." ifadesini kullandı.

Ekonomik güven endeksinin bir önceki yıla göre yüzde 25, seçim sonrasına göre ise yüzde 20 daha düşük olduğuna işaret eden Erdoğdu, güven endeksinin düşme eğiliminde olmasının, tüketicinin "en kötünün geride kaldığına" inanmadığının da göstergesi olduğunu ileri sürdü.