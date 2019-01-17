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CHP'li Aygun'dan "ÖSO mensuplarına şehit unvanı verildiği" iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun: - "Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren ÖSO mensuplarının bilgi kayıtlarının karşısına 'şehit' ibaresi düşüldü. Bu kişilerin yaklaşık 800 kişiden oluşan aile fertleri Türk vatandaşlığına geçirildi"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren ÖSO mensuplarının bilgi kayıtlarının karşısına 'şehit' ibaresi düşüldü. Bu kişilerin yaklaşık 800 kişiden oluşan aile fertleri Türk vatandaşlığına geçirildi." dedi.

Aygun, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar Türk vatandaşları için uygulanan "şehit" unvanı ve şehitlik haklarının, "Suriye kökenli yabancı savaşçılara" da uygulandığını ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren ÖSO mensuplarının bilgi kayıtlarının karşısına "şehit" ibaresi yazıldığını belirten Aygun, şu ana kadar ÖSO mensuplarının yaklaşık 800 kişiden oluşan aile fertlerinin Türk vatandaşlığına geçirildiğini savundu.

Söz konusu vatandaşlığa alımların Resmi Gazete'de yayımlanmayarak kamuoyundan gizlendiğini öne süren Aygun, "İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı teamüllerine ve mevcut yasalara uymayan bu karar, millet vicdanında kabul görmemekte, Türkiye Cumhuriyeti için savaş alanlarında ve terörle savaşta şehit olan Türk askerlerinin ailelerini de derinden incitmektedir." diye konuştu.

Türkiye'de askerlik yaparken yaşamını yitirdiği halde şehit unvanı verilmediği gerekçesiyle Türk vatandaşları tarafından mahkemelere açılan pek çok davanın bulunduğunu aktaran Aygun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür örnekler bile tartışılırken ÖSO mensuplarının Suriye'de yaşayan ailelerine vatandaşlık verilerek maaş bağlanması hem teamüllere hem de yasalara uymamaktadır. ÖSO mensupları Türk vatandaşı olmadan yaşamını yitirdiyse bunların yakınlarına hangi yasaya dayanarak Türk vatandaşlığı verildiğinin, maaş bağlandığının ve tazminat ödemeleri yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını bekliyorum."

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