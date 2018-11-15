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CHP'li Aygun'un açıklamaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: -"Çok büyük bir yanlışlık yapmıştır. Özür dilemeyle de halledilebilecek bir şey değildir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kim olursa olsun"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, partisinin Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun'u, Trabzon ile ilgili kullandığı ifadelerden dolayı kınadığını belirterek, "Çok büyük bir yanlışlık yapmıştır. Özür dilemeyle de halledilebilecek bir şey değildir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kim olursa olsun." dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı bütçesine genel olarak bakıldığında, Türkiye'nin hızlı bir şekilde olağanüstü hal devletine doğru gittiğinin görüldüğünü ileri sürdü.

Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanlığının, dernekler yönetmeliğini değiştirdiğini, sayıları 11 milyonu bulan dernek üyelerinin bilgilerinin İçişleri Bakanlığına ulaştırılmasının istendiğini, bu durumun bir "fişleme" olduğunu iddia etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Yapılan insani ziyaret ise paylaşılmaz. Nedir bu teşhircilik? Ülke derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Yerel seçimler sonrasında ekonomi büyük bir patlak verecek. IMF anlaşmasından daha beter tedbirler alınacak bu ülkede. Kıyamet kopacak ve biz bütün bunları örtbas ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı kimi ziyaret ederse etsin, fesli mesli... Bunu 10 Kasım'da insanların gözünü sokuyorsa bu bir provokasyondur. Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor, Öztürk Yılmaz çıkıyor, çarşafın altında balta gizleyen adamlar çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. 28 Şubat'ı hatırlayın; Gündüzler, Fatma Şahinler, şunlar, bunlar... O operasyonları kim yönettiyse, şu andaki operasyonları da aynı el yönetiyor."

Bekaroğlu, partisinin Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun'un, yaptığı bir açıklamada, Trabzon ile ilgili kullandığı ifadelere yönelik soruya da yanıt verdi. Aygun'u kınadığını söyleyen Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir yanlışlık yapmıştır. Özür dilemeyle de halledilebilecek bir şey değildir. Bir defa büyük bir cehaleti. Pontus Rum Cumhuriyeti diye bir şey yoktur. Kurtuluş Savaşı öncesinde 2-2,5 sene Trabzon bölgesinde bir Rus işgali olmuştur. Bu büyük bir cehalet.

Ayrıca, Kadir Mısıroğlu ile bir Rum göndermesi yapılması da bir nefret söylemidir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kim olursa olsun."

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Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu TBMM

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