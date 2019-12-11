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CHP'li Bakırlıoğlu Manisa'daki TEKEL özelleştirmelerine tepki gösterdi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 15:12 | Son Güncelleme

"Haraç mezat, hurda parasına satılan, bedavaya verilen bu taşınmazların hepsinde Akhisar'da, Saruhanlı'da, Muradiye'de, Selendi'de yaşayan yurttaşlarımızın alın teri, emeği, göz nuru vardır"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'daki TEKEL işletmelerinin değerinden düşük fiyatlara özelleştirildiklerini iddia ederek, "Haraç mezat, hurda parasına satılan, bedavaya verilen bu taşınmazların hepsinde Akhisar'da, Saruhanlı'da, Muradiye'de, Selendi'de yaşayan yurttaşlarımızın alın teri, emeği, göz nuru vardır." dedi.

Bakırlıoğlu, Akhisar Sigara Fabrikası'nın yaklaşık bin 200 dönümlük bir arazi üzerine kurulduğunu belirterek, 2017'de ihaleye çıkıldığını ve 20 milyon 233 bin lira ile bir süt firmasınca teklif verildiğini söyledi.

Teklifin, değerinin altında olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini ve sözleşme imzalanmadığını anlatan Bakırlıoğlu, arsa değeri 100 milyonu bulan bu yer için iptal kararının doğru olduğunu ifade etti.

Bakırlıoğlu, 2018'de çıkılan ihalede ise başka bir süt firmasınca 12 milyon 100 bin liralık teklif edildiğini belirterek, "30 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız özelleştirmenin yapılması konusunda, idareye, yani özelleştirme dairesine yetkiyi veriyor." diye konuştu.

Akhisar Sigara Fabrikası özelleştirmesinde çok ciddi kamu zararı bulunduğunu öne süren Bakırlıoğlu, Akhisarlı olarak isyan ettiklerini vurgulayarak, "El vicdan, el insaf." dedi.

Saruhanlı, Muradiye ve Selendi'de de benzer durumların yaşandığını anlatan Bakırlıoğlu, buradaki TEKEL taşınmazlarının da ederinden düşük fiyatlara satıldığını iddia etti.

"Böyle bir şey, böyle özelleştirme olur mu? Özelleştirilen yüzlerce TEKEL taşınmazının akıbetini varın siz düşünün." diyen Bakırlıoğlu, tütün ve TEKEL'in Manisa için önemine işaret etti.

Bakırlıoğlu, tütüne ve TEKEL'e duyarlı olduklarını belirterek, "Hepimizin kursağından tütün parası geçti. O sebeple tütüne ve TEKEL'e duyarlıyız. Çünkü haraç mezat, hurda parasına satılan, bedavaya verilen bu taşınmazların hepsinde Akhisar'da, Saruhanlı'da, Muradiye'de, Selendi'de yaşayan yurttaşlarımızın alın teri, emeği, göz nuru vardır." diye konuştu.

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu TBMM

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