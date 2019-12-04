CHP'li Bankoğlu'ndan kadına şiddet davalarında birlikte hareket edilmesi çağrısı:

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kadına karşı şiddet davalarında iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasının ısrarla vurguladıkları nokta olduğunu belirterek, tüm siyasi partilerden bu anlamda destek beklediklerini bildirdi.

Bankoğlu, bazı CHP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şule Çet davasında sanıklardan Çağatay Aksu'ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini, sanıkların son ana kadar bu olayın bir intihar olduğunu savunduklarını, sosyal medya sebebiyle tutuklu olduklarını söylediklerini aktardı.

"Belki en başta kadınlar ve duyarlı olan herkes, bu olaya ses çıkarmasaydı bu cezalar bile verilmeyecekti." diyen Bankoğlu, "Sanık Çağatay Aksu'ya neden ağırlaştırılmış müebbet verilmediği gerekçeli kararda mutlaka açıklanmalıdır." ifadesini kullandı.

"Gerçek cezaların kararlılıkla tam olarak verildiği bir ülkede Şule Çet'in katilleri gibi sapık ruhların biraz olsun sineceğini" vurgulayan Bankoğlu, şunları kaydetti: