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CHP'li Banu Özdemir hakkında üç yıl hapis talebi

04.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

İzmir’de camilerden Çav Bella şarkısının çalındığı görüntüleri paylaştığı için tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir'de merkezi sistemin frekansına müdahale edilerek camilerden Çav Bella şarkısının çalındığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, hazırlanan iddianamede Banu Özdemir'in sosyal medyadaki kullanıcı adına siyasi bir partinin isminin eklendiği (BanuOzdemirChp) ve Özdemir'in siyasi bakış açısı yansıtan bir video paylaştığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ayrıca, 17 Eylül'de yargılanmasına başlanacak olan Özdemir’in, yayınladığı videoya gelen tepkilerin ardından, "Şaka bir tarafa İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi bir çok ilçede farklı camilerden Çav Bella çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftüsü bir açıklama yapacak mı?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulunduğu belirtilerek, Özdemir'in videoyu kınaması mümkünken bunu yapmamasının, "şüphelinin atılı suça yönelik kastını ortaya koyduğu" öne sürüldü.

Başsavcılık bu sebepten dolayı, Banu Özdemir'in "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Banu Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ da, iddianame ile ilgili Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Müvekilimin paylaşımlarında suç unsuru bulamayan iddia makamı niyet okuyarak suç yaratmaya çalışmaktadır" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir'de 21 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı camilerden, 'Çav Bella' ismindeki İtalyanca marşı yayınlamıştı. Bir gün sonra akşam saatlerinde aynı teknikle yine frekansa giren kişiler bu kez Selda Bağcan'ın bir parçasını çalmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, camilerde müzik çalınırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerden 30 kişilik özel ekip kurulduğu belirtiliyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, görüntülerin sosyal medyada ilk olarak kim veya kimler tarafından paylaşıldığını tespit etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

DW / ET,HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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