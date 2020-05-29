CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi

CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in tahliye edildiği haberini avukatı Süleyman Karadağ Twitter hesabından duyurdu. Karadağ, "Müvekkilim Banu Özdemir'in tensiple birlikte tahliyesine karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'de hakimler var!" mesajını paylaştı.

Banu Özdemir, İzmir'de merkezi sistemin frekansına girilerek camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alınmış ve ardından "dini değerleri aşağılama" suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Özdemir'in camiden yayın yapılmasıyla ilgisi olmaması rağmen sosyal medyadan ilgili görüntüleri paylaştığı için tutuklanması tepkilere neden olmuştu.

Ne olmuştu?

İzmir'de 21 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı camilerden, 'Çav Bella' ismindeki İtalyanca marşı yayınlamıştı. Bir gün sonra akşam saatlerinde aynı teknikle yine frekansa giren kişiler bu kez Selda Bağcan'ın bir parçasını çalmıştı.