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  4. CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi

CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi

29.05.2020 19:43 | Son Güncelleme

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi.

CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in tahliye edildiği haberini avukatı Süleyman Karadağ Twitter hesabından duyurdu. Karadağ, "Müvekkilim Banu Özdemir'in tensiple birlikte tahliyesine karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'de hakimler var!" mesajını paylaştı.

Banu Özdemir, İzmir'de merkezi sistemin frekansına girilerek camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alınmış ve ardından "dini değerleri aşağılama" suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Özdemir'in camiden yayın yapılmasıyla ilgisi olmaması rağmen sosyal medyadan ilgili görüntüleri paylaştığı için tutuklanması tepkilere neden olmuştu.

Ne olmuştu?

İzmir'de 21 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı camilerden, 'Çav Bella' ismindeki İtalyanca marşı yayınlamıştı. Bir gün sonra akşam saatlerinde aynı teknikle yine frekansa giren kişiler bu kez Selda Bağcan'ın bir parçasını çalmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, camilerde müzik çalınırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşması üzerine soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerden 30 kişilik özel ekip kurulduğu belirtiliyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, görüntülerin sosyal medyada ilk olarak kim veya kimler tarafından paylaşıldığını tespit etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

DW,DHA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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