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CHP'li Barut: Üreticiye destek için mazot, gübre fiyatlarını düşürün

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, "Yurttaşlara ucuz sebze, meyve, gıda sunmak ve üreticiye destek olmak istiyorsanız, gelin en büyük maliyet olan mazot, gübre ve zirai ilaç fiyatlarını düşürün.

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, "Yurttaşlara ucuz sebze, meyve, gıda sunmak ve üreticiye destek olmak istiyorsanız, gelin en büyük maliyet olan mazot, gübre ve zirai ilaç fiyatlarını düşürün. Bunu yaparsanız hem üreticinin hem de tüketicinin yüzü güler" dedi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kentte bir marul tarlasında mini bir tanzim satış reyonu oluşturdu. Çiftçilerin kendi üretim tarlasından seslendiklerini anlatan Barut, "Çiftçilerimizin üretmiş olduğu kuru bakliyatlardan nohut, mercimek ve pirinç, en temel girdilerinden olan tohum, gübre, ilaç ve mazot masamızda. Tüketime dayalı ithalata dayalı ekonominin gelmiş olduğu nokta tanzim satışlarıdır. Sanayicisinden çiftçisine, çiftçisinden işçisine adeta üretim yapamaz duruma getirilmiştir. Bugün yapılması gereken şudur; bir gün üreteni bir gün çiftçiyi, bir gün marketçiyi, bir gün esnafı suçlamak boşa. Tedavi, üretimi yapanlara destek vermektir. Diğer tedaviler yani tanzim satışları pansuman tedavisidir. Pansuman tedavileriyle bu iş çözülemez. Bugün eğer üretene destek verirseniz, üretimin en temel girdileri tohum, gübre, ilaç ve mazotu ucuzlatırsanız tüketici de ucuza alır. Gelinen noktada üretici ürettiğinden mağdur, tüketici tükettiğinden mağdur" dedi. 'ÇİFTÇİNİN MAZOTUNDAN KDV VE ÖTV'Yİ KALDIRIN' Çiftçinin ürettiğinden kazanamadığını, üretemez hale geldiğini söyleyen Barut, şunları kaydetti: "Derhal tarımsal satış kooperatifleri ve tarım kredi kooperatifleri eliyle çiftçimizin ürettiği ürünlerin tanzim satışları yerine satışı sağlanmalıdır ve konunun ehli olan uzman ziraat mühendisler eliyle düzenlenmelidir. Çiftçinin ürettiği ürün çiftçiye gelir getirmezken gıda enflasyonunu artıran en büyük sebep gibi gösteriliyor. Gelin görün ki çiftçi ürettiğinden kazanamıyor, üretemez hale geliyor. Tüketici ürünü pahalıya tüketiyor. Aradaki sorunu kalıcı çözmek gerekiyor. Zirai ilaç, tohum, gübre tarımın en önemli girdilerin başında geliyor. Teknik bilgi gerektiren durumlar. Bunları tanzim satışlarında satılması doğru değildir. Bunları satabilmek için ziraat mühendisi olmak lazım. Konunun uzmanı olmak lazım. Ziraat mühendisleri bile bunları satabilmek için sınava tabii tutulmaktadır. Peki belediye tanzim satışlarında bunları zabıtalar mı satacak? Tüketiciye ucuz sebze meyve ve gıda yedirmek istiyorsanız üreticinin en büyük masrafı olan mazottaki KDV ve ÖTV oranını kaldırın. Çiftçi ucuza üretsin tüketici ucuza yesin. Gemilere ÖTV, KDV yok, uçak yakıtlarına yok çiftçinin kullandığı mazota var. Önce bunu kaldıracaksın sonra da ilaç tohum ve gübredeki maliyetleri azaltacaksın. Ucuza üretirsen ucuza tüketirsin doğal olarak tanzim satışlarıyla olacak bir şey değil. Tanzim satışları geçici pansumandır."

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