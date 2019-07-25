CHP’li Barut:

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ayçiçeği üretiminde maliyetlerin arttığını savunarak, "Yerli üretime ve üreticiye destek verecek tarımsal politikalar üzerinde uzlaşalım ve üreticilerimizi destekleyelim" dedi.

Barut, Adana’da hasadı süren ayçiçeği tarlasında inceleme yapıp açıklamalarda bulundu. Geçen yıl tonu 2 bin 900 liraya satılan ayçiçeğinin Türkiye’de en erken hasadın yapıldığı Çukurova’da bugün 2 bin 200-2 bin 300 liraya satıldığına dikkat çeken Barut, maliyetlerin arttığını ancak ürün fiyatının yerinde saydığını ileri sürdü. Tarımda ithalatçı politikalara tepki gösteren Barut, şunları kaydetti:

"Eğer milli ve yerliyseniz, yerli üretime ve üreticiye destek vermelisiniz. Hep birlikte yerli üretim ve üreticiye destek verecek tarımsal politikalar üzerinde uzlaşalım ve üreticilerimizi destekleyelim. Biz her zaman elimizi taşın altına koymaya, üretimin artması ve üreticimizin kazanması için mücadele etmeye devam edeceğiz."



