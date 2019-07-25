HABER

CHP’li Barut: "Üreticiye destek verecek tarımsal politikalar üzerinde uzlaşalım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ayçiçeği üretiminde maliyetlerin arttığını savunarak, "Yerli üretime ve üreticiye destek verecek tarımsal politikalar üzerinde uzlaşalım ve üreticilerimizi destekleyelim" dedi.Barut, Adana’da hasadı süren ayçiçeği tarlasında inceleme yapıp açıklamalarda bulundu.

CHP’li Barut: "Üreticiye destek verecek tarımsal politikalar üzerinde uzlaşalım"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ayçiçeği üretiminde maliyetlerin arttığını savunarak, "Yerli üretime ve üreticiye destek verecek tarımsal politikalar üzerinde uzlaşalım ve üreticilerimizi destekleyelim" dedi.
Barut, Adana’da hasadı süren ayçiçeği tarlasında inceleme yapıp açıklamalarda bulundu. Geçen yıl tonu 2 bin 900 liraya satılan ayçiçeğinin Türkiye’de en erken hasadın yapıldığı Çukurova’da bugün 2 bin 200-2 bin 300 liraya satıldığına dikkat çeken Barut, maliyetlerin arttığını ancak ürün fiyatının yerinde saydığını ileri sürdü. Tarımda ithalatçı politikalara tepki gösteren Barut, şunları kaydetti:
"Eğer milli ve yerliyseniz, yerli üretime ve üreticiye destek vermelisiniz. Hep birlikte yerli üretim ve üreticiye destek verecek tarımsal politikalar üzerinde uzlaşalım ve üreticilerimizi destekleyelim. Biz her zaman elimizi taşın altına koymaya, üretimin artması ve üreticimizin kazanması için mücadele etmeye devam edeceğiz."

CHP’li Barut:

CHP’li Barut:

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi”Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...

Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Diğer Haberler
MHP Lideri Bahçeli'den 'Lozan' mesajı

Bahçeli'den dikkat çeken 'Lozan' mesajı!

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

İBB'de Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye İpek Elif Atayman'ı atadı (İpek Elif Atayman kimdir?)

İBB'de yeni atama! İşte o isim...

Süleyman Soylu: Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.