CHP'li başkan adayı, Akşener'in fotoğrafının önünde ilk mitingini yaptı

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, aday gösterildikten sonra düzenlenen ilk mitinginde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Lideri Meral Akşener'in yan yana asılan fotoğrafının önünde konuştu. Başkan Karalar, "Biz partici başkanlık değil, harbici başkanlık yapacağız" dedi.

Seyhan Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen mitinge Seyhan Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, CHP Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Mitingin yapıldığı alanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafları ile parti flamaları asıldı.

‘BEN TÜM ADANALILARIN ADAYAYIM’

Adana'nın kendine has bir şehir olduğunu ve kendisinden olan birini başkan istediğini söyleyen Karalar, "Ben de çok tipik bir Adanalıyım. İki gün buradan ayrılsam sizler burnumda tüterseniz. Ben sizleri ve bu şehri çok seviyorum" dedi. Karalar, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu’nun 'Zeydan Karalar bizim partimizin de adayıdır' sözüne değinerek, "İYİ Parti'li İl Başkanı dedi ki; 'Zeydan Karalar bizim de adayımızdır' bu doğru. Meral Akşener'e ve İl Başkanı’na buradan çok teşekkür ediyorum. Ama miting alanına baktığımda görüyorum ki ben tüm Adanalıların adayıyım" diye konuştu. Kent halkının belediye başkanı seçerken partiye bakmadığını, kişiye ve yapacağı hizmetlere baktığını belirten Zeydan Karalar, bu işin bir yürek işi olduğunu ve o yüreğin de kendisinde var olduğunu dile getirdi.

5 AYDA 5 PROJE

Yakın zamanda İstanbul’a giderek dünya çapında mimarlarla birlikte çalışacağını ve birlikte Adana’nın fotoğrafını çıkartacaklarını vurgulayan Karalar, şöyle konuştu:

"İlk 5 ayda 5 proje hedefim var. Adana’nın fotoğrafını çekip 3’ü teknik 2 ‘si idari olacak projeler yapacağız. İdari olarak yapacağımız ilk proje ise işçilerimizin maaşlarını zamanında ödemektir. İkincisi ise Büyükşehir Belediyesi bütçesini dengeye getirmektir. Ayrıca su fiyatlarının da bir süre sonra kademeli olarak yüzde 30 düşürüleceğinin sözünü veriyorum. Adana’mızı dünya turizm merkezi haline getireceğiz."