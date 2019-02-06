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CHP'li başkan adayı, Gemlik için 'Uğurlu Projeler'ini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, 'Uğurlu Projeler' adını verdiği tanıtım toplantısı ile Gemlik'e dair projelerini anlattı.

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, 'Uğurlu Projeler' adını verdiği tanıtım toplantısı ile Gemlik'e dair projelerini anlattı. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Sertaslan "Git Nilüfer'e, Bozbey seni gülümsetecektir anlayışından Gemlik'i kurtaracağız" dedi.
CHP Bursa Büyükşehir belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla düzenlenen 'Uğurlu Projeler Tanıtım Toplantısı'nda projelerini açıklayan CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik'i 40 yıl önceki özlenen günlerine döndüreceğini açıkladı. Proje tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Bozbey, Bursa'da temel sorunun kentsel planlama olduğuna dikkat çekerek "Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 31 Mart'tan itibaren Gemlik'te hazırlanan yerel projeleri ve aynı zamanda önümüzdeki süreçte de sunulacak olan büyükşehir projelerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bursa Güney Marmara'da lider ve öncü bir kent olacak. Bursa'nın en önemli sorunlarından biri şehir içi trafik ve ulaşım olmakla birlikte kentsel planlamadır. Bu konuda da hem Bursa merkezinde hem diğer ilçelerimizde yapacağımız katılımcı planlama anlayışıyla Bursa'da, gelecekte de her yönden Güney Marmara'nın merkezi ve lideri olabilecek bir kenti oluşturmak mümkün" şeklinde konuştu.
" Git Nilüfer'e, Bozbey seni gülümsetecektir anlayışından Gemlik'i kurtaracağız"
CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan ise Gemlik'in sorunlarına değinerek çözüm için planladığı projelerin fotoğraflarını paylaştı. Gemlik'i cazibe merkezi haline getireceklerini belirten Sertaslan "Demişler ki ey Gemlikli, sen sanayi ve liman kentisin. Eğer becerebilirsen depremlere karşı da kendini koruyuver. 35 bin 700 metre sahil şeridinde turizmi unut, düşünme bile. Biz Gemlik'te bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Denizle aramızda keskin duvarlar var, biz denize sırtımızı dönmek zorunda kalmışız. Kentliyi heyecanlandıracak ama aynı zamanda Bursa, Eskişehir, Ankara ve İzmir gibi şehirlere, Gemlik'e buyur diyebilecek bir çalışmaya ihtiyacı var Gemlik'in. Bize, sabah giy postalını, mavi önlüğünü, baretini git çalış. Akşam olduğunda yine yatmak zorundasın başka bir şey yapamazsın. Hafta sonu da git Nilüfer'e, Bozbey seni gülümsetecektir anlayışından Gemlik'i kurtaracağız" ifadesini kullandı.
"40 yıl önceye dönmek adına burada bir proje tanıtım toplantısı yapmak zorunda olmanın utancını yaşıyorum"
Gemlik'in 40 yıl önce herkesin gitmek istediği bir yer olduğunu söyleyen Sertaslan, "Kumla gürültünün merkezi olacak. Orada insanlar eğlence, gürültü istiyor. Yazın oraya gelen bunu beklediği için geliyor. Kurşunlu böyle istemiyor, onlar huzur odağı istiyor. Kurşunlu, sükunetten ve sakinlikten hoşlanıyor. Kurşunlu ve Kumla'yı bunlara göre dönüştüreceğiz.

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