CHP’li Başkan Adayı İmamoğlu, işitme engellilerle bir araya geldi

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını halkın arasına karışarak yapacağını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Sultangazi’de birçok noktaya sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Esnaf ve pazar gezisinin ardından Habipler Mahallesi’ne geçen İmamoğlu, burada kentsel dönüşüm ve taş ocağıyla ilgili mağdur olduğunu dile getiren vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, Habipler Mahalle Derneğinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerinden bahsetti. Buradaki programın ardından Sağır ve Dilsizler Derneğine geçen İmamoğlu, burada engelli vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi’de Sağır ve Dilsizler Derneği ile kentsel dönüşüm konusunda mağduriyet yaşadığını dile getiren vatandaşlarla bir araya geldi. Engellilere seslenen İmamoğlu, “Hem size hem de 16 milyon insana boynu bükük bir belediye başkanı olmayacağım” dedi.

“Bu güzel kentin mağduru olmamalı”

İşitme engelli vatandaşlara işaret dili yardımıyla seslenen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Binlerce engelli vatandaşımıza o bölgede iş imkanı sağladık. Dolayısıyla şunu bilmenizi istiyorum. Engelli bireylerin hayata katılabildiği bir şehir olduğumuzda bu kentin verimliliğinin aynı ölçüde artacağını biliyorum. Sadece ben değil, artık bütün belediye çalışanlarının sorumlu hale geldiği bir belediye ürettik. Büyükşehir Belediyesinin çalışanları bir kaldırımda tamirat yapıyorsa, o tamiratı yaparken bile engelliliğin önceliği nedir ona nasıl tedbir almalıdır, ona mutlaka düşünecek ve ona göre hareket edecek. Yine Büyükşehir Belediyesi nezdinde engelli vatandaşların iş bulmaları ve hayata kolay dahil olmaları konusunda mutlak ve mutlak özel bir insan kaynakları çalışması yapacağız, iş veren kurumlarıyla ortak projeler üreteceğiz. Bu güzel kentin mağduru olmamalı, bu güzel kentin evine hapsolan kimsesi olmamalı” diye konuştu.

“Hem size hem de bu şehrin 16 milyon insanına mahcup bir belediye başkanı olmayacağım”

Görevi aldığı takdirde layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışacağını söyleyen İmamoğlu, “Bir toplumda huzurlu olabilmek adına toplumun mağduru, toplumun ötekisi, kenarda kalanı olmamalı. Belediye Başkanlığımda bu görevi yerine getiremezsem, kendimi sadece size değil, bu şehrin 16 milyon insanına mahcup hissederim, boynum bükük kalır. Göreceksiniz, hem size hem de 16 milyon insana boynu bükük bir belediye başkanı olmayacağım. Sizinle beraber yan yana yürüyen güçlü bir belediye başkanı olacağım” şeklinde konuştu.

