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CHP’li Başkan Adayı İmamoğlu’ndan Bahçelievler esnafına ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, daha sonra bir lokantada döner tezgahının başına geçerek, kendi elleriyle döner kesip ikram etti.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Bahçelievler’de devam ettiren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçenin en yoğun bölgelerinden olan Şirinevler’de esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek esnafa sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, onlarla bir süre sohbet etti. Çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gören İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

“Partileri unutalım ve hep birlikte İstanbul’u düşünelim”
Esnaf ziyareti sırasında gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Herkesin oyunu isteriz. Çünkü herkese güzel gelecek şeyler konuşuyorum ben. İstanbul’u anlatıyorum. Başka bir şey anlattığım yok. Dolayısıyla partileri unutalım ve hep birlikte İstanbul’u düşünelim” değerlendirmesinde bulundu. Bu esnada Saadet Partisi ilçe teşkilatının balkonundan selam verilmesi üzerine İmamoğlu da el sallayarak karşılık verdi.

Kendi elleriyle kestiği döneri çocuğa yedirdi
Cadde üzerinde ilerleyen minibüs ve taksi şoförleriyle de sohbet eden İmamoğlu, bir pastaneden aldığı kuru pastaları gazetecilere ikram etti. Girdiği bir lokantada döner tezgahının başına geçen İmamoğlu, kendi kestiği dönerleri yine kendi elleriyle bir çocuğa ikram etti. Esnaf ziyaretinin ardından Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Şirinevler Ulu Cami’de kıldı.

“Herkesi kucaklayan bir dönemi birlikte başlatacağız”
Cuma namazı çıkışında İmamoğlu, CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. İmamoğlu, “Şu anda durduğunuz kadar yeşili olan bir ilçe Bahçelievler, bu üzücü. Benim canımı sıktı. Çocukların okullarında bir sınıfa 52 çocuk düşen bir ilçe gördüm. İnsanları mutsuz, mülteci sorunu burayı da yoruyor. İstanbul’un birçok ilçesini de yoruyor. İstanbul’da yeni bir anı, huzurlu, herkesi kucaklayan, herkesi ailesi gibi gören, siyasi bir ayrımcılık yapmaksızın herkese pırıl pırıl bir başlangıç sunan bir dönemi hep birlikte başlatacağız” diye konuştu.

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