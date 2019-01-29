CHP’li Başkan Adayı İmamoğlu’ndan Bahçelievler esnafına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, daha sonra bir lokantada döner tezgahının başına geçerek, kendi elleriyle döner kesip ikram etti.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Bahçelievler’de devam ettiren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçenin en yoğun bölgelerinden olan Şirinevler’de esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek esnafa sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, onlarla bir süre sohbet etti. Çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gören İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

“Partileri unutalım ve hep birlikte İstanbul’u düşünelim”

Esnaf ziyareti sırasında gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Herkesin oyunu isteriz. Çünkü herkese güzel gelecek şeyler konuşuyorum ben. İstanbul’u anlatıyorum. Başka bir şey anlattığım yok. Dolayısıyla partileri unutalım ve hep birlikte İstanbul’u düşünelim” değerlendirmesinde bulundu. Bu esnada Saadet Partisi ilçe teşkilatının balkonundan selam verilmesi üzerine İmamoğlu da el sallayarak karşılık verdi.