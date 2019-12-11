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CHP’li Başkan adayından, CHP’li milletvekili hakkında mezhepçilik yaptığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe kongreleri devam ederken CHP Kapaklı İlçe Başkan Adayı Zafer Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekilli Candan Yüceer’in kongrelere müdahale ettiğini iddia ederek, ‘‘Candan Yüceer kongrede açık ve aleni olarak mezhepçilik üzerinden siyaset yapmıştır" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Kapaklı İlçe Başkan Adayı Zafer Akgün, partisinin ilçe kongrelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

CHP’li Başkan adayından, CHP’li milletvekili hakkında mezhepçilik yaptığı iddiası

Tekirdağ’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe kongreleri devam ederken CHP Kapaklı İlçe Başkan Adayı Zafer Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekilli Candan Yüceer’in kongrelere müdahale ettiğini iddia ederek, ‘‘Candan Yüceer kongrede açık ve aleni olarak mezhepçilik üzerinden siyaset yapmıştır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Kapaklı İlçe Başkan Adayı Zafer Akgün, partisinin ilçe kongrelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Delege seçimlerinde CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in rakip bir listeye alenen çalıştığını iddia eden Akgün, milletvekilinin mezhepçilik yaptığını iddia etti.

"Aleni olarak mezhepçilik yapıldı’’
CHP’li milletvekili Candan Yüceer’in, kongrelere müdahale ettiğini ve kendince dizayn ettiğini iddia eden Zafer Akgün, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahalle delegeleri seçildi ve kırmızı liste bu yarışı önde bitirdi. 12 Ocak’ta ise asıl kongre gerçekleştirilecek. Öncelikle bu seçim devam ediyor ama bu süreçte yaşadığımız hadiseleri kamuoyu ile paylaşmak istedik. Aday olduğumuz günden beri tek şey söylüyoruz; mesele Cumhuriyet Halk Partisi’nde iktidar olma meselesi değil, mesele partiyi birleştirici, bütünleştirici ve gelecek seçimlerde iktidara taşıyacak bir yönetim oluşturmak. Hep bunu söyledik, bunu savunduk. Herhangi bir arkadaşımız ilçe başkanı olabilir. Bölge milletvekilimizle de bunu konuştuk ama maalesef Candan Yüceer burada açık ve aleni olarak mezhepçilik üzerinden siyaset yapmıştır. Biz kendisinin her zaman yanında olduk, mezhepçilik yapmadık ama o öyle yapmadı. Bu seçimlerde gece saat 02.00’lere kadar eşi ile birlikte tek tek alevi vatandaşların evine giderek oy istedi. Kapaklı’da Cumhuriyet Halk Partisi’ni adeta karpuz gibi ikiye böldü. Biz onun hakkında bu konuyla ilgili raporlarımızı hazırladık. Milliyetçiliğimiz bizde ulus milliyetçiliğidir. Alevisi, Sünnisi, Çerkez’i, Laz’ı farketmez; önemli olan vatanına bağlı insanları Cumhuriyet Halk Partisi kadroları arasında görmek. Vekilimiz sadece kendini düşünerek hareket ediyor ve bu da partimize zarar veriyor. Bu konuyla ilgili raporumuzu genel merkezimize götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Süreç devam ediyor"
Sürecin devam ettiğini ve 12 Ocak’taki kongre yapılacağını hatırlatan Akgün, ‘’Seçim sürecimiz devam ediyor. 12 Ocak’a kadar olan süreyi değerlendireceğiz. Delegelerin içerisinde kırmızı listede de olsa pişmanlık yaşayan arkadaşları görüyoruz. Bu delege seçimlerinde yapılanlar partimize büyük zarar veriyor. Bu şekilde yapılan seçimlerde teşkilatın başarılı olması mümkün değil. Bizim hedeflerimiz var, hedeflerimiz üzerinde yürümek istiyoruz. Benim hedefim sadece ilçe başkanlığı değil’’ dedi.

CHP’li Başkan adayından, CHP’li milletvekili hakkında mezhepçilik yaptığı iddiası

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