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CHP'li başkan, damadını özel kalem müdürü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Akif Kemal Akay, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt'u, Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Akif Kemal Akay, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt'u, Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Tartışma yaratan kararın ardından açıklama yapan Başkan Akay, Şenyurt'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 6 yıl özel kalem müdürlüğü yaptığını belirterek, "Göreve getirdiğimiz makam uzmanlık alanı" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından CHP'nin kazandığı bazı il ve ilçe belediyelerindeki kritik pozisyonlar ile belediyelere bağlı şirketlere yapılan 'akraba atamaları' gündeme gelirken, liyakata önem verdiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu atamalara tepki göstererek partililerine "Babamın oğlu olsa işe almayın" çağrısında bulundu.

Yaklaşık 800 binlik nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı'nı yerel seçimlerle yüzde 57.84 oy oranıyla kazanan CHP'li Akif Kemal Akay'ın, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürlüğüne ataması kentte tartışma konusu haline geldi. Subaylığının yanı sıra endüstri ve sistem mühendisi olan Şenyurt'un bu göreve gelmeden önce uluslararası bir şirketin Akdeniz Bölge Müdürlüğü yaptığı bildirildi.

'UZMANLIK ALANI'

Sosyal medya sayfasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun personel atamalarında ve işten çıkarmalardaki liyakat hassasiyetine vurgu yaptığı, "Genel başkanın akrabası dahi olsa kapı önüne koyun" başlıklı konuşmasını paylaşmasıyla dikkat çeken, Ahmet Erkal Şenyurt ile ilgili iddialara cevap veren Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "İşsiz güçsüz bir insan değildi. Belediyeye faydalı olacağı inancıyla bu göreve getirdik" diye konuştu.

Damadının 6 yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda komutanın özel kalem müdürlüğünü yaptığını, aynı zamanda endüstri ve sistem mühendisi olduğunu hatırlatan Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kosova'da Türk Birliği'nin komutanlığını yaptı. İşletme ve Halkla İlişkiler konusunda yüksek lisans yaptı, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı. Uluslararası bir firmanın bölge müdürlüğü görevini yürütüyordu. Emekli maaşı ile aylık kazancı 20 bin liraydı. Şu anda 7 bin lira civarında maaşı var. İngilizce ve Almanca biliyor. Seyhan Belediyesi'nde arzu ettiğimiz sistemi kurması için göreve getirdik. Çünkü uzmanlık alanı. Belediyeye ve Seyhan'a faydalı olacağına inanıyorum."

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