CHP'li Başkan Eşkinat, Erdoğan'a hakaret davasından beraat etti

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, parti toplantısında yaptığı konuşması nedeniyle 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' iddiasıyla yargılandığı davadan 'hakaret unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması Tekirdağ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ekrem Eşkinat, avukatı İzzet Güneş Gürseler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan katıldı. Duruşmada önceki savunmalarını tekrarlayan Eşkinat, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek mahkemeden beraatını istedi. Eşkinat'ın avukatı Güneş Gürseler ise suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu özel bir kasıt ile işlenebilir, eleştiri niteliğindeki sözler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik kararlarında da belirtildiği üzere hakaret niteliğinde değildir. Atılı suçları yasal unsurları oluşmamıştır. Bu sebeple sanığın beraatına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

İKİ SUÇTAN DA BERAAT ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan da Ekrem Eşkinat'ın yargılandığı suçlamalardan ceza almasını talep etti. Tekirdağ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Burhan Avşar kararında, Eşkinat hakkında 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlarına ilişkin 'yasal unsurların oluşmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Adliye çıkışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, iki davadan da beraat ettiğini belirterek, "Takdir adaletin. Bundan sürecin nasıl işleyeceğini ben bilmiyorum. Onu adalet mensupları bilir" dedi.

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