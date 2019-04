CHP'li başkan, yolda karşılaştığı tilkiyi besledi

Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA) - RESMİ olmayan sonuçlara göre İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediye başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ali Kılıç, sonuçların açıklanmasından sonra memleketi Tunceli'ye gelip, anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Kılıç, dönüşte yolda karşılaştığı tilkiyi de besledi.

İstanbul'un Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, 31 Mart seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi. Ali Kılıç, sonuçları açıklanmasından sonra memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyüne gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret edip, kurban kesti. Bir gece Pülümür ilçesinde kaldıktan sonra uçakla İstanbul'a gitmek için Erzincan'a doğru yola çıkan Kılıç, yolda tilkiye rastladı. Cankurtaran tepesinde araçtan inen Kılıç, yol kenarında bir süre tilkiyi etle besledi.

Tilkiyle karşılaşmasının unutulmaz bir an olduğunu belirten Ali Kılıç, "Cankurtaran tepesinde bir hayli kar vardı, birden kar üzerinde tilkiyi fark ettim. Aracı durdurarak aşağı indim, yaklaştım. Ürkek adımlar ile uzaklaştı sonra yaklaşarak beslemek istedim. Yuvası da yakınlardaymış. Yuvaya girip tekrar çıkarak bana doğru geldi. Sonra elimizdeki yiyecekleri verdik, yedi. Pülümür'de kasaptan et aldırdım ve ellerimle besledim. Bir miktar et de yuvanın yakınına bıraktım. Tunceli insanı yaban hayatına sahip çıktığı için insanlardan kaçmıyorlar. Çok güzel ve unutulmaz bir andı benim için" dedi.