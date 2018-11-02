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CHP'li başkana, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

 AYDIN'da AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye oy verenler hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'li başkana, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyurusu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'da AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye oy verenler hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, 2 ay önce sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye oy verenler hakkında paylaşım yaptı. Paylaşımların küfür ve hakaret içerdiği iddiasıyla harekete geçen AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın, Polat Bora Mersin hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
Suç duyurusu sonrası adliye önünde partililerle açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Siyaset belli ilkelere, belli tahammüllere uygun olarak yapılır. Bu tür üslupta olan arkadaşların hiçbir siyasi partide olmaması temennimizdir. Biz Aydın'da temiz siyaset yapmak istiyoruz. Bu üslup kabul edilebilir bir üslup değildir. Farklı görüş ve farklı siyasette yer alabilirsiniz ancak bu sizin karşı tarafa küfür ve hakaret etme hakkını vermiyor. Cumhurbaşkanı Türkiye'de yüzde 52'nin oyunla seçilmiştir. Cumhurbaşkanı'na hakaret kanunen de suçtur. Bu tür paylaşımlarda bulunanların bundan sonra dikkat etmelerini arzu ediyoruz. CHP'nin bu kişiyi görevinden almasını beklemek en doğal hakkımızdır" dedi. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İdarecilerin, yöneticilerin ve siyasilerin üsluplarına, ağızlarından çıkacak ifadelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Savaş, "CHP'nin bu kişiyle ilgili tavrını ve alacağı kararı merakla bekliyorum. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün kadınlarımızın bu şahıs hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacağına inanıyorum" dedi.
CHP'DEN YAZILI AÇIKLAMA
CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da tepkilere yazılı açıklamayla yanıt verdi. Çankır, "Ey Aydın AKP Milletvekili Mustafa Savaş, 'iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır'. İktidar partisinin Aydın Milletvekili görüldüğü kadarıyla, sözüm ona ahlak dersi vermeye çalışıyor. Bu milletvekili kim diye bakıyoruz. Karşımıza, bu ülkenin iki kadın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan birine adeta ağzından irin damlayarak, galiz küfürler savuran il yöneticisine ağzını açıp 'Gık' demeyen, bu nedenle de evvela bir kadına, bir anneye yapılan küfrü zımnen tasdik eden milletvekili çıkıyor. Ey Mustafa Savaş, boş beylik laflarını kendine sakla, partine sakla. Sen kendi il yöneticinin iğrençliklerine karşı ne yaptın da, CHP'den ne istiyorsun? Şimdi ben AKP milletvekillerine soruyorum. Kendi eşleriniz, kızlarınız için bu laflar edilseydi ne yapardınız? Oturun bir düşünün. Kendi il yöneticisinin iğrençliklerine, kadına hakarete, bir anneye saldırıya 'dur' diyemeyenlere karşı tüm kadınlarını asıl biz göreve davet ediyoruz."

FOTOĞRAF

CHP'li başkana, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyurusuCHP'li başkana, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyurusuCHP'li başkana, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyurusuCHP'li başkana, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyurusu

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