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CHP’li başkandan şaşırtan korona virüs partisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün sosyal medya hesabından havaya ateş açan magandalara 44 bin 245 TL ceza kesildiğini açıklamasının ardından CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın düzenlediği ileri sürülen korona virüs partisinde havaya silahla ateş açılması görüntüleri sosyal medyaya yansıdıGaziantep’in Valisi Davut Gül’ün sosyal medyadan, havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini duyurmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gaziantep’te yeni çekilen bir eğlence videolarını paylaştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün sosyal medya hesabından havaya ateş açan magandalara 44 bin 245 TL ceza kesildiğini açıklamasının ardından CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın düzenlediği ileri sürülen korona virüs partisinde havaya silahla ateş açılması görüntüleri sosyal medyaya yansıdı
Gaziantep’in Valisi Davut Gül’ün sosyal medyadan, havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini duyurmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gaziantep’te yeni çekilen bir eğlence videolarını paylaştı. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün sosyal medya hesabı da etiketlenerek paylaşılan görüntelerde, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara riayet edilmeyen eğlencede, çalan zurna eşliğinde masada oturanlardan birinin havaya ateş açması da cep telefonu kameralarına yansıyor.

Sosyal medyada tepki
Hızla yayılan görüntülerle ilgili CHP’li başkandan hiç bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları, "pandemi sürecinde virüs partisi düzenlenmiş" yorumları yaparak görüntülere tepki gösterdi.
Öte yandan, Polat’ın yaklaşık 2 önce sosyal medyasından 9 yaşındaki torununa silahla havaya ateş açtırdığı görüntüleri yansımış, tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatılmıştı.

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