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CHP'li Başkan'ın 'Dindar nesil istemiyoruz' sözüne CHP'lilerden tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun'un "Dindar nesil istemiyoruz" sözlerine CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve CHP İnegöl eski Gençlik Kolları Başkanı Melis Birgül tepki gösterdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun'un "Dindar nesil istemiyoruz" sözlerine CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve CHP İnegöl eski Gençlik Kolları Başkanı Melis Birgül tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı’nda, dün akşam ‘Gençlik Kolları Başkan Adayı Tanıtımı’ toplantısı yapıldı. Toplantıya, CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve parti üyeleri katıldı. Aday tanıtımının yapılmasının ardından konuşan Torun, "Dindar nesil istemiyoruz" dedi. Kemal Torun, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin çağdaş, laik, aydınlık, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke olmasını; sizlerin de bizden devir alacağınız bayrağı daha ileriye taşımanızı özlemliyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Biz birilerinin söylediği gibi kindar ve dindar nesiller istemiyoruz. Bunu Atatürk’ün bize göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda fikri hür, vicdanı hür tam bağımsız Türkiye savunucusu ve özlemcisi olan gençlerimizle bu ülkeyi yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz. Umudumuzda haklıyız ve bunu başaracak gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu bizi oldukça gururlandırıyor" diye konuştu.
'BU SÖZLERİN ARKASINDA DURMUYORUZ'
Kemal Torun'un bu sözlerine CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve CHP İnegöl eski Gençlik Kolları Başkanı Melis Birgül, tepki gösterdi. İkili Torun’u istifaya davet etti.
Göktaş, "Biz orada adaylık açıklamamızı yaptık. İsterdik ki halkımız bizim düşüncelerimizi dinlesin, bizim niyetimizi anlasın. Çünkü biz İnegöl’ü seviyoruz. İnegöl’ün derdiyle dertleniyoruz. Biz kendi projelerimizle gündem olmak isterdik ama bir siyasi iletişim kazası oldu. Başkan Torun’un ‘dindar nesil istemiyoruz’ söylemi bizim arkasında duracağımız bir söylem değil. Tabi biz burada niyet de okuyamayız. En kısa zamanda Başkan Torun’un kamuoyu vicdanını rahatlatmasını bekliyoruz. Bu kendisinin sorumluluğudur. CHP’nin bir siyasi kültürü var. Bu kültür ve politik çerçeveden biz çıkamayız. Siyasi edebimizi bozamayız neticede ilçe başkanımız. Torun, CHP için en iyi olanı düşünüp, yapacaktır. Sorumluluk Kemal Torun’a aittir" dedi.
'BAŞKAN BU SÖZLERİYLE BİZİ ZAN ALTINA BIRAKAMAZ'
Birgül de şunları söyledi:
"İnegöl’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir gençlik kolları üyesi, hiçbir yol arkadaşım CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun’un söylemlerini asla desteklememektedir. Çünkü bizler dindar nesille asla sıkıntı duymuyoruz ve dindar bir nesille problemimiz yoktur. Dindar nesil bizim için problem olmayan bir şeydir. Ben nasıl ki saçlarım açık gezebiliyorsam, dindar bir insan da dinini istediği gibi yaşayabilir. Ben de dindar biriyim. Dindar ve dinci kavramlarının karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü biz ‘dinci’ bir topluluk istemiyoruz, yani dini kullanan bir topluluk istemiyoruz. Ancak dindar bir nesille problemim yok çünkü beni doğuran annem dindar biri ve başı kapalı. Bizler böyle bir söylemin altına asla imza atmıyoruz. Kemal Torun’un da kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde ya bir basın açıklaması yapması gerekiyor ya da bulunduğu görevi terk etmesi gerekiyor. Çünkü bu söylediği cümle bütün CHP’li herkesi ilgilendiriyor. Torun, bu sözleriyle bizleri zan altında bırakamaz. Biz bu söylemi asla desteklemediğimiz gibi Torun’un arkasında durmayacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

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