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CHP’li başkanın ilk icraatı T.C. ibaresi oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 18:11 | Son Güncelleme

Ardahan’da 25 yıl aradan sonra CHP’den belediye başkanlığını kazanarak mazbatasını alan eski DSP Ardahan Milletvekili ve Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir’in ilk icraatı belediye girişinde yer alan tabelaya T.C.

CHP’li başkanın ilk icraatı T.C. ibaresi oldu

Ardahan’da 25 yıl aradan sonra CHP’den belediye başkanlığını kazanarak mazbatasını alan eski DSP Ardahan Milletvekili ve Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir’in ilk icraatı belediye girişinde yer alan tabelaya T.C. ibaresini ekletmek oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu AK Parti’den alan CHP’li Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Belediyesinin tabelasına Türkiye Cumhuriyetinin kısaltması olan "T.C." ibaresini yeniden ekletti. Konu hakkında bir açıklama yapan CHP’li Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bir eksiklik vardı. Daha önce hangi sebeple ve nedenle kaldırıldığını bilmiyoruz ama biz CHP olarak Türkiye Cumhuriyeti ismini kuran partiyiz. Türkiye Cumhuriyetinin kuran bir partinin Belediye başkanı olarak belediyemizin başında T.C. ibaresini kullanmak bizim asli görevimizdir. CHP’nin olduğu yerde ’Türkiye Cumhuriyeti her zaman ilelebet payidar kalacaktır’ demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Bizim de bu mirasa sahip çıkmak varlık sebebimizdir" dedi.

CHP’li başkanın ilk icraatı T.C. ibaresi oldu

CHP’li başkanın ilk icraatı T.C. ibaresi oldu

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