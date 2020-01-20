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  4. CHP'li başkanlar, Bolu'da toplanacak

CHP'li başkanlar, Bolu'da toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

CHP'li 8 belediye başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla 31 Ocak- 2 Şubat günlerinde, Bolu'da bir araya gelerek, toplantı yapacak.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - CHP'li 8 belediye başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla 31 Ocak- 2 Şubat günlerinde, Bolu'da bir araya gelerek, toplantı yapacak.
İlki Yalova'da gerçekleştirilen CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı'nın ikincisi, Bolu'da yapılacak. 31 Ocak- 2 Şubat günlerinde Bolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu katılacak.

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