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CHP’li başkanlar İzmir’de toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye’deki CHP’li belediye başkanları ‘Yerel Yönetimler Çalıştayı’nın ikincisini İzmir’de yapacak.

Türkiye’deki CHP’li belediye başkanları ‘Yerel Yönetimler Çalıştayı’nın ikincisini İzmir’de yapacak. 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılması bekleniyor.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde 252 belediye kazanan CHP, Afyonkarahisar’ın ardından ‘Yerel Yönetimler Çalıştayı’nın ikincisini İzmir’de düzenleyecek. 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayda, belediyelerin çalışmaları konuşulacak. Toplantıda ayrıca Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğinin (SODEM) Genel Kurulu da yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenecek çalıştaya, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un katılması bekleniyor. Kesinleşmeyen taslak programına göre Kılıçdaroğlu, İzmir’de bulunduğu süre içerisinde Harmandalı’daki çöp tesisi ve Karabağlar’daki kız öğrenci yurdu açılışı ile Öğretmenler Günü programına da katılacak.

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